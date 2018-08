William Lyon Homes: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie William Lyon Homes, die im Segment "Wohnungsbau" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 21,61 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir William Lyon Homes einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob William Lyon Homes jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben William Lyon Homes auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um William Lyon Homes in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass William Lyon Homes hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,65 liegt William Lyon Homes unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche "Home & Office Products" weist einen Wert von 29,37 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die William Lyon Homes-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die William Lyon Homes-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu William Lyon Homes vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 32 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 48,08 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (21,61 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält William Lyon Homes somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.