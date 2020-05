Willamette Valley Vineyards: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Willamette Valley":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Willamette Valley Vineyards, die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.05.2020, 23:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 6.19 USD.

Willamette Valley Vineyards haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Willamette Valley Vineyards konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Willamette Valley Vineyards auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Willamette Valley Vineyards im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Willamette Valley Vineyards. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Willamette Valley Vineyards mit einer Rendite von -22,84 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,67 Prozent. Auch hier liegt Willamette Valley Vineyards mit 24,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.