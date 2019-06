Will Semiconductor: Ob das wirklich so spannend wird …

Will Semiconductor weist am 10.06.2019, 15:30 Uhr einen Kurs von 41,5 CNY an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Unsere Analysten haben Will Semiconductor nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Will Semiconductor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 55,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -11,42 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +66,63 Prozent im Branchenvergleich für Will Semiconductor bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,07 Prozent im letzten Jahr. Will Semiconductor lag 73,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Will Semiconductor-Aktie ein Durchschnitt von 39,35 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39 CNY (-0,89 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (51,57 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Will Semiconductor-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Will Semiconductor erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Will Semiconductor auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Will Semiconductor erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Will Semiconductor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".