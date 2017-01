Will Amazon von der Trump Politik profitieren?!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Amazon die Gemüter der Anleger, denn der in Seattle (Washington) sitzende Online-Händler hat kürzlich angekündigt, 100.000 neue Arbeitsstellen schaffen zu wollen. Das passt zum designierten Präsidenten Donald Trump, der während des Wahlkampfes wiederholt US-amerikanische Unternehmen dazu aufgefordert hatte, Produktionsplätze in den Staaten zu sichern und zu schaffen. Wird dieser Plan von Amazon so aufgehen?

Ein gigantischer Schritt! Innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre will Amazon diese Stellen schaffen und um dies bewältigen zu können, seien diverse neue Logistikzentren in den USA geplant und neben fachausgebildeten und akademischen Kräften sollen dann auch ungelernte Beschäftigte eingestellt werden. Insgesamt werde sich die Gesamtmitarbeiterzahl dann auf über 280.000 erhöhen.

Ein großes Vorhaben! Auch Investitionen werden bei Amazon groß geschrieben, denn neben der Einstellungswelle sollen großangelegte Gelder auch für Investitionen genutzt werden. Diesbezüglich wurden von Amazon-Boss Jeff Bezos beispielsweise die Verbesserung des Logistiksystems und auch der weitere Ausbau von Online-Speicherräumen (Clouds) genannt. Zusätzlich sollen auch die Bemühungen in der Robotertechnik weiter vorangetrieben werden.

Ganz auf Linie! Mit der Einstellungswelle, die zudem eine Woche vor dem Amtseintritt von Donald Trump kommt, möchte man wohl nun auch ein weiteres Statement setzen und Amerika zu neuem Glanz verhelfen.

Inwieweit sich die hoch gesteckten Ziele wirklich in die Tat umsetzen lassen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Ihr Robert Sasse