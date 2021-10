WillScot Mobile Mini Holdings-Aktie: Neue Übernahme!

(NASDAQ:WSC) hat die Übernahme des regionalen Modular Space-Unternehmens Sommer’s Mobile Leasing, Inc. zu ungenannten finanziellen Bedingungen abgeschlossen. Mit dieser Akquisition kommen rund 1.200 modulare Einheiten und etwa 500 Lagereinheiten in den bestehenden US-Märkten des Unternehmens in Ohio und West Virginia hinzu. WillScot finanzierte die Transaktion mit Barmitteln und Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung. Zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!