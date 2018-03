Wilhelm gratuliert Buhrow zur Wiederwahl

München (ots) - Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender und BR-Intendant,gratuliert WDR-Intendant Tom Buhrow zur Wahl für eine zweite Amtszeitdurch den WDR-Rundfunkrat:"Ich freue mich, Tom Buhrow weiter als wichtigen und engagiertenPartner an der Seite zu haben. Er hat bereits in seiner erstenAmtszeit viel im WDR bewegt, Programmreformen vorangebracht undscheut sich nicht vor Veränderungen. Dank seiner Tatkraft ist undbleibt der WDR ein Aushängeschild für die gesamte ARD, international,deutschlandweit und fest verwurzelt in den RegionenNordrhein-Westfalens. In diesen Zeiten gesellschaftlichen Umbruchsund wachsender Kritik bin ich sicher, dass wir im Team viel für dieARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erreichen werden."Pressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell