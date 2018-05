Wilhelm-Lorch-Stiftung vergibt Förderpreise in Rekordhöhe

Frankfurt/Main (ots) - Ein neuer Rekord: Erstmals vergibt dieWilhelm-Lorch-Stiftung Förderpreise in Höhe von mehr als 100.000Euro. Das Geld geht an begabte Nachwuchskräfte der Textil- undModebranche, um sie bei ihrer Aus- und Fortbildung zu unterstützensowie an zwei Ausbildungsinstitutionen.Den Rahmen für die Verleihung der Förderpreise am 2. Mai bildetdas Forum der TextilWirtschaft, das dieses Jahr zum 60. Malstattfindet. Es gilt als bedeutendster Kongress des Modebusiness' inDeutschland. Rund 500 geladene Gäste aus der Fashionbranche sind vorOrt in der Print Media Academy in Heidelberg. Dadurch gewinnen dieLeistungen der Preisträger eine besondere Wirkung in derFachöffentlichkeit.Die Preisträger15 Talente erhalten für ihre Projekte aus den Bereichen Kreation,Wirtschaft, und Technik Preise von 4.000 und 6.000 Euro für ihreWeiterbildung und zwei Bildungseinrichtungen für ihre Projektejeweils rund 8.000 Euro. Insgesamt werden damit Fördergelder in Höhevon 102.300 Euro ausgeschüttet.Fünf Preise werden im Bereich Kreation vergeben. Elisa PaulinaHerrmann ließ sich von ihrer Heimat Pforzheim inspirieren. Mit derGefühlswelt junger Männer beschäftigte sich Rebecca Heine. Bei AnnaFischer stand die Wahrnehmung des Frauenkörpers im Fokus. WandaWollinsky gewann Inspirationen aus Artikeln von Otto.de. New YorksSubway war Inspirationsquelle für Katharina Grobheiser.Vier Preise werden in der Kategorie Wirtschaft vergeben.Anne-Maike Jennrich beschäftigte sich mit der Personalisierung derKundenansprache bei Walbusch. Lisa Kelm entwickelte einMarketing-Konzept für das Label "Unter Pinien". Mit dem ThemaAugmented Reality in der Fashion-/Beauty-Branche setzte sich LeylaSalavati auseinander. Sara Lagodni erstellte ein Konzept für einenachhaltige Bonprix-Kollektion. Neue Chancen für europäische Wolleuntersuchte Yolanda Leask in ihrer interdisziplinären Arbeit.Aus dem Bereich Technik werden drei Arbeiten ausgezeichnet. SophiaWiskott entwickelte Rucksackträger auf Basis von Flachgestricken. Mitder Digitalisierung der Wäschepflege beschäftigte sich ClaudiaHeller. Vera Gail zeigte auf, wie beheizbare Stoffe produziert werdenkönnen. Tabea Horstmann und Nils Boelsen werden mit Förderpreisen fürdie Weiterbildung im Handel ausgezeichnet.Zudem fördert die Wilhelm-Lorch-Stiftung Projekte der Hochschulefür Künste Bremen und der Westsächsischen Hochschule Zwickau.Am Donnerstag wird das 60. Forum der TextilWirtschaft mit einemKongress im Schwetzinger Schloss fortgesetzt. Zum Thema "Willkommen,Zukunft. Die Mode zwischen Hi-Tech und Hi-Life" referieren unteranderen Roland Auschel, Vorstandsmitglied der adidas AG, und SpencerFung, CEO der Li & Fung Group aus Hong Kong.Wilhelm-Lorch-StiftungDie Wilhelm-Lorch-Stiftung trägt den Namen des 1966 verstorbenenVerlegers und Gründers der "TextilWirtschaft", dem ersten von heuteüber 100 Fachmagazinen und -zeitschriften der dfv Mediengruppe. DasStiftungsvermögen beläuft sich heute auf gut 2,85 Millionen Euro(Stand Dezember 2017).Zweck der Stiftung ist die Förderung der Berufsbildungeinschließlich der Studentenhilfe sowie die Förderung vonWissenschaft und Forschung. Aus allen Bereichen der gesamtenTextilwirtschaft werden nach Maßgabe des Stiftungszwecks begabteNachwuchskräfte bei ihrer Aus- und Fortbildung gefördert.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell