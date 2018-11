Wildvögelfüttern boomt - Der ZZF hat wertvolle Tipps für Einsteiger

Wiesbaden (ots) - Immer mehr Menschen unterstützen Wildvögel mitartgerechter Fütterung. Denn nicht nur den Winter gilt es für dieeinheimischen Wildvögel zu überstehen: Zunehmende Bebauung undintensive Landwirtschaft führen zu Futter-, Brutplatz- undLebensraummangel. Vogelliebhaber gaben im Jahr 2017 98 Millionen Eurofür Wildvogelfutter aus, so die Zahlen des ZentralverbandsZoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) und des IndustrieverbandsHeimtierbedarf e.V. (IVH).Damit die Fütterung anhaltend Freude bereitet und den Tierenhilft, sollten Vogelfreunde wissen, wie sie Wildvögel ausgewogen undartgerecht füttern, und welcher Standort sich für ein Futterhaus ambesten eignet."Damit sich möglichst viele verschiedene Wildvogelarten an densprichwörtlich gedeckten Tisch setzen können, sollten sowohl Weich-als auch Körnerfresser passende Nahrung erhalten", rätZZF-Vorstandsmitglied und Zoofachhändler Erhard Kaup. So genannteAllesfresser (z. B. Meise und Specht) stellt man mitFett-Körner-Mischungen zufrieden. Bei Weichfressern (z. B. Zaunkönig,Amsel, Star) stehen tierische Kost und Beeren auf dem Speiseplan.Dazu gehören Insekten und Rosinen aber auch aufgeschlosseneGetreideflocken. Körnerfresser (z. B. Fink, Sperling) ernähren sichvon Sonnenblumenkernen, Hanf und anderen Sämereien.Nach besonders kalten Nächten haben die Tiere einen erhöhtenEnergiebedarf, um ihre Körpertemperatur zu halten. Dann solltenVogelfreunde ein möglichst fetthaltiges Futter anbieten. "Für alleVogelarten gibt es im Zoofachhandel eine umfangreiche Futterauswahl",so Erhard Kaup. Der Experte ergänzt: "Auch mit der beginnendenBrutzeit im Frühjahr darf die Fütterung energiereich ausfallen. Weilaber selbst viele Körnerfresser ihre Brut unter anderem mit Insekten,Maden und Würmern versorgen, sind zusätzlich Futtermittel mit hohemAnteil tierischer Proteine wichtig." Auch darauf habe sich derFachhandel in seinem Futtersortiment bestens eingestellt.Gut geeignete Plätze zum Aufstellen von Vogelhäusern im Gartensind beispielsweise Rasenflächen in der Nähe von Hecken oderHauswänden. "Unabhängig davon, ob im Garten oder auf dem Balkon:Vogelfreunde sollten hierbei darauf achten, die Futterhäuser nicht zunah an Fensterscheiben aufzustellen, um Anflügen vorzubeugen", warntErhard Kaup.Frei aufgestellte Häuschen sollten vor Katzen und anderen"Räubern" gesichert sein. Bei der Anbringung am Balkon entfälltdieses Problem. Als Ständer sind Metall- oder sehr glatt polierteHolzrohre geeignet. Es gibt im Fachhandel auch Katzenabwehrkrägen fürden Ständer. Diese sind für Katzen ungefährlich, hindern sie jedochdaran, zum Futterhäuschen zu klettern.Der Fressplatz muss täglich gereinigt und übrig gebliebenes Futterentfernt werden, damit sich keine Krankheitserreger ausbreiten. ObTierfreunde besser ein Vogelhaus oder Futtersilos installieren, hängtneben dem persönlichen Geschmack auch von der Größe der Wildvögel ab.Für ein Futtersilo spricht insbesondere, dass das Futter nicht durchVogelkot verunreinigt wird.Pressefoto und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:Pressekontakt:Antje SchreiberTel. 0611 447553-14Marie-Christin GronauTel. 0611 447553-15presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell