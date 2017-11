Wildvögel richtig füttern - aber wann, wo und womit?

Wiesbaden (ots) - Der Zentralverband Zoologischer Fachbetrieberät: Sicherer Standort für Vogelhaus ist wichtig / Futterplatzregelmäßig bedienen / Fütterung mit passendem Futter für Weich- undKörnerfresser / Garten vogelfreundlich gestaltenNicht nur der Winter stellt die einheimischen Wildvögel auf eineharte Probe: Intensive Landwirtschaft und zunehmende Bebauung führenzu Lebensraum-, Brutplatz- und Futtermangel. Vogelfreunde können dieTiere deshalb mit artgerechter Fütterung unterstützen. Wer den Vögelnzumindest über den besonders nahrungsarmen Winter hinweghelfenmöchte, sollte deutlich vor dem ersten Wintereinbruch mit derFütterung beginnen. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V.(ZZF) gibt Tipps für den Standort des Futterhauses und eineausgewogene Ernährung:Frei aufgestellte Häuschen sollten vor Katzen und anderen"Räubern" gesichert sein. Bei der Anbringung am Balkon entfälltdieses Problem. Als Ständer sind Metall- oder sehr glatt polierteHolzrohre geeignet. Es gibt im Fachhandel auch Katzenabwehrkrägen fürden Ständer. Diese sind für Katzen ungefährlich, hindern sie jedochdaran, zum Futterhäuschen zu klettern. Gut geeignete Plätze zumAufstellen sind beispielsweise Rasenflächen in der Nähe von Heckenoder Hauswänden. "Vogelfreunde sollten zudem darauf achten, dieFutterhäuser nicht zu nah an Glasscheiben wie zum Beispiel Fenstervon Wintergärten anzubringen, um Anflügen vorzubeugen", warntZZF-Vorstandsmitglied Matthias Mai.Hygiene am Futterplatz ist unerlässlichDer Fressplatz muss täglich gereinigt und übrig gebliebenes Futterentfernt werden, damit sich keine Krankheitserreger ausbreiten. ObTierfreunde besser ein Vogelhaus oder Futtersilos installieren, hängtneben dem persönlichen Geschmack auch von der Größe der Wildvögel ab.Ein Häuschen mit wenigen Ecken und Kanten hat den Vorteil, dass esgut sauber zu halten ist.Ist das Haus vorbereitet und befüllt, kann es dennoch passieren,dass die Tiere eine Weile auf sich warten lassen. "Die Vögel müssenihre Futterstelle kennen lernen, damit sie wissen, wo es Nahrunggibt", erklärt Matthias Mai. Wichtig ist dabei vor allem, dass dieVögel dort bis zum Ende des Winters, regelmäßig frisches Futterfinden. "Tierfreunde, die einen verlässlichen Futterplatz bieten,binden die Vögel an diesen Fressplatz", betont der Experte.Passendes Futter für Weich- und KörnerfresserDamit sich möglichst viele verschiedene Wildvogelarten an densprichwörtlich "gedeckten Tisch" setzen können, sollten sowohl Weich-als auch Körnerfresser passende Nahrung erhalten. Bei Weichfressernwie Zaunkönigen, Amseln oder Staren stehen tierische Kost undbeispielsweise Beeren auf dem Speiseplan. Dazu gehören Insekten undbeispielsweise Rosinen, aber auch Haferflocken. Körnerfresser wieFinken und Sperlinge sind mit einem kräftigen Schnabel ausgestattetund ernähren sich von Sonnenblumenkernen, Hanf und anderen Sämereien.So genannte Allesfresser (Meisen und Spechte), die sich im Winter aufKörner umstellen, stellt man mit Fett-Körner-Mischungen zufrieden.Nach besonders kalten Nächten haben die Tiere einen erhöhtenEnergiebedarf, um ihre Körpertemperatur zu halten. Dann solltenVogelfreunde ein möglichst fetthaltiges Futter anbieten. "Meisen zumBeispiel bevorzugen frei schwingende Futterquellen. Für alleVogelarten gibt es im Zoofachhandel eine umfangreicheFutter-Auswahl", so Matthias Mai.Winterfutter wird den Vögeln bis in den März hinein angeboten. Jenach aktueller Temperatur und Wetterlage und damit je nachFutterbedarf der Vögel kann man die tägliche Futtermenge variieren.Ab Ende März sollten Vogelfreunde die Tiere nur noch mit speziellemSommerfutter füttern.Garten vogelfreundlich gestaltenDas Füttern der Vögel unterstützt nicht nur die Artenvielfalt,sondern ist auch ein schönes Naturerlebnis: "Besonders Kindern wirddurch das Beobachten der Tiere an den Fressplätzen das Bewusstseinfür die Natur vermittelt", betont Matthias Mai. Wer in seinem Gartenviele verschiedene Vögel anlocken möchte, sollte ihn nicht nur mitFutterhäusern sondern auch mit heimischen Hölzern ausstatten. Heckenmit Beeren und alte Bäume mit Astlöchern zum Nisten sind ein Paradiesfür Vögel.Pressekontakt:Antje SchreiberTelefon 0611/447553-14Marie-Christin GronauTelefon 0611/447553-15presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell