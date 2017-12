Auch Wildtiere haben Neujahrswünsche / Die Deutsche Wildtier Stiftung verrät, was Wildtiere sich 2018 von den Menschen wünschen (FOTO)

Hamburg (ots) -Guten Rutsch, Prosit Neujahr und viel Glück! Mögen sich IhreWünsche 2018 erfüllen. Die Deutsche Wildtier Stiftung verrät Ihnen,was sich fünf Wildtierarten "wünschen". Sie stehen stellvertretendfür viele heimische Wildtiere, denen es an artgerechtem Lebensraumfehlt. Mehr Platz für wilde Tiere ist ein überlebenswichtigesAnliegen.Wildkatzen wünschen sich naturnahe WälderDamit der Wildkatzen-Nachwuchs sicher aufwachsen kann, braucht dasTier des Jahres 2018 naturnahe Wälder mit viel Totholz. Doch nochmangelt es in Deutschland an geeigneten "Katzen-Kinderstuben".Rebhühner träumen von BrachenDer Bestand dieser Bodenbrüter hat seit den 1980er Jahren um 94Prozent abgenommen. Rebhühner brauchen Brachen in der Feldflur, dienicht bewirtschaftet werden. Sie wünschen sich eine andereLandwirtschaft und Agrarpolitik.Wildbienen wollen WildblumenSchon im Februar starten die Hummeln in das neue Jahr. Wie all dieanderen Wildbienenarten brauchen sie heimische Sträucher undPflanzen, um genug Nektar und Nistmöglichkeiten zu finden. Siewünschen sich mehr naturnahe Gärten in unseren Städten.Fledermäuse fürchten Windkraft im WaldAlle Fledermausarten stehen in Deutschland auf der Roten Liste.Windenergieanlagen in Wäldern werden für sie zur Todesfalle. GeratenFledermäuse in den Sog der Rotoren, platzen ihre Lungen durch denUnterdruck.Rehe wünschen sich, dass Kitze nicht unters Messer kommenVielen tausend Rehkitzen droht im Frühjahr ein grausamer Tod, wennLandwirte ihre Wiesen mähen. Sie geraten unter die Messer. Werden dieWiesen jedoch erst im Frühsommer gemäht, können die dann schonälteren Kitze rechtzeitig flüchten.Die Deutsche Wildtier Stiftung wünscht Ihnen und Ihren Redaktionenein Frohes Neues und Gesegnetes Jahr 2018!Pressekontakt:Eva GorisPressesprecherinTelefon: 040 9707869-13E.Goris@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell