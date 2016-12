Wildpflanzen-Power lässt Lichterketten leuchten und macht Feldvögel satt

Hamburg (ots) - Gehen Spaziergänger in diesen Tagen in derFeldmark spazieren, können sie nicht nur die frische Winterluftgenießen. Es könnte sich ihnen auch ein außergewöhnlichesNaturschauspiel bieten: Die Invasion von Gastvögeln aus dem hohenNorden. Denn im Winter bekommen Spatzen, Meisen und Co. inDeutschland ungewöhnlich viel Gesellschaft. Die Rede ist zum Beispielvon den bunt-schillernden Seidenschwänzen, die in diesem Jahr inScharen aus Nordosteuropa kommen. Grund ist die aktuelleFutterknappheit in ihren Heimatländern. Doch nicht nur derSeidenschwanz sucht bei uns Nahrung, auch andere Wintergäste wieBirkenzeisig und Bergfinken wollen bei uns satt werden.Leider ist der Tisch auf unseren Feldern alles andere als reichgedeckt: Wenn im Herbst die letzten Mais- und Zuckerrübenfeldergeerntet sind, dominiert der karge Acker: Seidenschwanz & Co. findenweder Samen noch Larven als Futter. "Seitdem auf den Feldern immermehr Mais zur Stromgewinnung in Biogasanlagen angebaut wird, gibt esimmer weniger Flächen, auf denen die Wintergäste Nahrung finden",sagt Uta Hennig von der Deutschen Wildtier Stiftung.Doch Vogelfutter auf der einen und Strom aus Biomasse auf deranderen Seite schließen sich nicht aus: Wenn Energie in Form vonWildpflanzen auf dem Acker wächst, finden die Vögel aus dem hohenNorden und unsere heimischen Wildtiere was zu Knabbern und eingeschütztes Plätzchen für kalte Tage. Fenchel, Steinklee, Wilde Möhreund Malve - als Biomasse vergoren und in Biogasanlagen zu Stromumgewandelt - lassen unsere Lichterketten leuchten und helfen denTieren über den Winter. Denn nach der Ernte im Spätsommer sind dieWildpflanzen bereits im November wieder kniehoch und bietenUnterschlupf für unsere ackerbewohnende Vogelfauna wie Rebhuhn,Grauammer oder Bluthänfling. In den im Winter abgestorbenen Stängelnder staudigen Pflanzen leben Insekten und Spinnen und ihre Eier undLarven. Das wiederum bietet weiteren Vogelarten wie dem Stieglitz unddem Neuntöter eine wichtige Nahrungsquelle, die sich bis zu unserenVögeln aus dem hohen Norden rumspricht, die jährlich voller Eiferhier nach Nahrung suchen.Damit die Rast der Gastvögel bei uns kein Kurzbesuch bleibt,fordert die Deutsche Wildtier Stiftung gemeinsam mit dem NetzwerkLebensraum Feldflur eine finanzielle Unterstützung für den Anbau vonWildpflanzen und deren Nutzung in Biogasanlagen durch dieAgrarpolitik. "Statt Agrarsubventionen per Gießkanne sollte derWildpflanzenanbau gezielt gefördert werden, damit sich Naturschutzfinanziell für den Landwirt auch lohnt", sagt Uta Hennig. Am Endewürden Mensch und Tier profitieren, wenn mehr Wildpflanzen-Power ausder Steckdose kommt.InformationGemeinsam mit dem Netzwerk Lebensraum Feldflur, einZusammenschluss aus bisher 24 Akteuren des Naturschutzes, derImkerverbände, der Jagd und der Energiewirtschaft, setzt sich dieDeutsche Wildtier Stiftung u.a. für eine Förderung von Energie ausWildpflanzen im Rahmen der Agrarpolitik ein. Weitere Informationenzum Projekt unter www.Lebensraum-Feldflur.de.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontakt:Eva GorisPressesprecherinChristoph-Probst-Weg 420251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13Fax 040 9707869-19E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell