"Wildlands": ZDFinfo über die Macht des Kokains in Bolivien (FOTO)

Der bolivianische Drogenkrieg ist brutal und folgt seinen ganzeigenen Regeln. Am Mittwoch, 22. August 2018, 20.15 Uhr, beleuchtetFilmemacher Rusty Young in dem ZDFinfo-Dokumentarfilm "Wildlands -Bolivien und die Macht des Kokains" die harte Realität desDrogenhandels. Dabei begegnet er Auftragskillern, Drogenhändlern undehemaligen Gefolgsleuten Pablo Escobars, aber auch den Polizisten,Soldaten und Geheiminformanten, die sie bekämpfen.Den ersten Impuls für seine Recherchen erhielt Young, als er imbolivianischen La Paz das vermutlich ungewöhnlichste Gefängnis derWelt kennenlernte: Im San Pedro Prison müssen die Häftlinge ihrenPlatz in der Zelle kaufen. Um sich die Existenz in der Straf-Kommunezu finanzieren, übernehmen sie Jobs, betreiben Läden oder verkaufenKokain, das hinter den Gefängnismauern hergestellt wird.In seinem Film gibt Young ungewöhnliche Einblicke in die Anfängedes Kokainhandels, eines kriminellen Wirtschaftszweiges, der bisheute weltweit Milliardengewinne macht. So trifft YoungProtagonisten, die sehr freimütig aus ihrem Leben erzählen. DarunterGeorge Jung, dessen kriminelle Karriere im Hollywood-Film "Blow" mitJohnny Depp verfilmt wurde. In den 70er und 80er Jahren galt er alsgrößter Kokainschmuggler der USA. Von exzessivem Playboy-Leben, Knastund Drogenkonsum gezeichnet, gibt er heute zu: "Das Geld war nurMittel zum Zweck. Ich habe das Spiel geliebt, den Nervenkitzel. Ichwar süchtig nach der Angst."Carlos Toro war einst hochrangiges Mitglied des berüchtigtenkolumbianischen Medellin-Kartells. Er reiste in Privatjets durch dieWelt, um Handelsrouten zu sichern, schmierte Zöllner, Polizisten undPolitiker. Doch nach einem Streit mit einem der Kartellbosse, schluger sich auf die Gegenseite: 27 Jahre lang arbeitete Toro verdeckt fürdie DEA, die Anti-Drogen-Behörde des amerikanischenJustizministeriums. In dieser Zeit lieferte er Dutzende seinerehemaligen Kollegen ans Messer.ZDFinfo wiederholt den Dokumentarfilm "Wildlands - Bolivien unddie Macht des Kokains" am Dienstag, 28. August 2018, 1.15 Uhr, sowieam Mittwoch, 12. September 2018, 6.30 Uhr.