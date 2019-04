"Wildes Herz": NDR Koproduktion über den Sänger von "Vorpommerns gefährlichster Band" und seinen Einsatz gegen Rechtsextremismus / Sendetermin: Sonntag, 7. April, 23.35 Uhr im Ersten

Hamburg (ots) - Gegen Nazis, für Toleranz und Freiheit: Die NDRKoproduktion "Wildes Herz" erzählt die Geschichte von Jan "Monchi"Gorkow, dem Sänger der umstrittenen Punkband "Feine SahneFischfilet". Es geht um Musik, Mecklenburg-Vorpommern und Widerstandgegen Fremdenfeindlichkeit. Regie führten Sebastian Schultz und -erstmals bei einem Langfilm - der Schauspieler Charly Hübner. AmSonntag läuft der preisgekrönte Dokumentarfilm um 23.35 Uhr im Erstenund steht ab dann für 30 Tage in der ARD Mediathek.Charly Hübner und Sebastian Schultz haben Jan "Monchi" Gorkow überdrei Jahre hinweg mit der Kamera begleitet. Sie sprachen mit derBand, Freunden, Gorkows Eltern und ehemaligen Lehrern, sichtetenVideo-Material aus der Vergangenheit. Herausgekommen ist ein intimesund mitreißendes Porträt eines jungen Musikers, der sich vomgewaltbereiten Fußballhooligan zum engagierten Kämpfer gegenRechtsextremismus entwickelt hat. Wegen provokanter Texte, in denenauch Gewalt gegen Polizisten thematisiert wird, war "Feine SahneFischfilet" jahrelang ein Thema im Verfassungsschutzbericht desLandes Mecklenburg-Vorpommern. Die Gruppe schmückte sich daher mitdem selbstironischen Titel "Vorpommerns gefährlichste Band"."Wildes Herz" lief im vergangenen Jahr in ausgewählten Kinos underreichte bundesweit zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinzukamen zahlreiche Jugendliche bei den Schulkinowochen inNiedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Dabei musste einegeplante Vorführung in Bad Schwartau nach einer Bombendrohungabgesagt werden. Beim Internationalen Leipziger Festival fürDokumentar- und Animationsfilm wurde "Wildes Herz" mit vier Preisenausgezeichnet. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) verliehdas Prädikat "besonders wertvoll". Produziert wurde "Wildes Herz"von Lars Jessen und Sebastian Schultz (Eichholz Film GmbH), dieRedaktion im NDR hatten Barbara Denz und Timo Großpietsch."Wildes Herz" finden Sie zur Ansicht in den digitalenVorführräumen des Ersten (www.presse.daserste.de) und des NDR(www.NDR.de/presse).Fotos: www.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationYannick ChristmannTel.: 040/4156-2312Mail: y.christmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell