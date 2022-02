Wilde Tiere / Wieder Hey Clay Knete bei Netto Deutschland

Stavenhagen (ots) -Die wilden Tiere sind los: Ab dem 28. Februar 2022 geht der Sammelspaß mit Hey Clay-Knete in die zweite Runde. Für 15 Euro Einkaufswert bekommen die Netto-Kunden eine Sammeltüte dieser besonderen Knete gratis und zusätzlich einen Treuepunkt. Insgesamt gibt es 18 kunterbunte Farben zum Sammeln. Das Besondere: Die Hey Clay Knete lässt sich wie gewohnt weich kneten und zu tollen Figuren formen. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden an der Luft sind die Knetkunstwerke fest und stabil.Mit insgesamt 10 Treuepunkten gibt es dann die Möglichkeit, eines von vier verschiedenen Kuscheltieren für nur 4,99 Euro zu erwerben (ohne Treuepunkte 16,99 Euro). Richtig Spaß machen die kunterbunten, witzigen Tiere: Nashorst, das lustige Nashorn, der neugierige Papagei namens Papageiko, Hipponella, das besonders gut riechende Flusspferd und die sportliche Giraffe mit dem Namen Giraffitti. Kombiniert mit einer App entsteht eine ganze interaktive Edutainment-Welt.Bei Netto gibt es zusätzlich zu der kostenlosen* Knete auch weitere Hey Clay Produkte zu kaufen: Eine Tüte Extra-Knete für 0,50 Euro, eine Vorratsbox mit allen 18 Farben für 9,99 Euro, ein Anleitungsbuch mit vielen weiteren Ideen für lustige Tierfiguren für 2,49 Euro und eine Sammelbox zur Aufbewahrung mit passendem Modellierwerkzeug für 2,99 Euro.Die Aktion mit den wilden Tieren und der Hey Clay Knete wurde gemeinsam mit TCC, einem weltweit tätigen Anbieter von Kundenbindungs-Programmen für den Einzelhandel, entwickelt.Wir freuen uns auf eure Ideen und die tollen Knet-Figuren!*1 Sammeltüte Hey Clay Knete gratis pro 15 Euro Einkaufswert. In allen teilnehmenden Märkten bis zum 16.04.2022. Einlösung der Sammelhefte bis zum 23.04.2022. Solange der Vorrat reicht. Ausgenommen sind: Verlagserzeugnisse, Tabakwaren, Pfand, Gutscheine, Wertguthaben und bereits preisgesenkte Waren.© 2018-2022 Hey Clay LLC. Alle Rechte vorbehalten.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell