Wildbienen-Vielfalt nimmt zu: Obstbauern am Bodensee schaffen Trendwende / Erfolgsmonitoring zeigt punktuelle Verdopplung der Artenzahlen

Köln (ots) - Was bewirken Nisthilfen, Blühflächen undGehölzpflanzungen in und um Obstanlagen für die Natur? Ein bereits imJahr 2010 initiiertes Gemeinschafts-Projekt von der REWE Group, Obstvom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH, Bodensee-Stiftung und Imkernzeigt, wie wirkungsvoll die von Obstbauern in der Bodenseeregiondurchgeführten Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen fürWildbienen sein können: So wurden bei der aktuellen Erfassung derWildbienen in den Anbauflächen und an Fördermaßnahmen wieBlühflächen-Einsaaten und Nisthilfen insgesamt 117 Wildbienen-Artenermittelt. Unter den nachgewiesenen Wildbienen befinden sich auch 25Arten, die landesweit als bedroht bzw. als nicht ungefährdet(Vorwarnliste) eingestuft sind, wie die Bärtige Sandbiene, die GroßeHarzbiene, die Wald-Pelzbiene oder die Rötliche Kegelbiene. DerNachweis der landesweit stark gefährdeten Schwarzblauen Sandbiene istals regionale Besonderheit einzustufen.Die 2017 durchgeführte Erfolgskontrolle macht deutlich, dass auchintensiv genutzte Niederstamm-Obstanlagen Lebensraum für eine großeAnzahl von Wildbienen sein können. Voraussetzung dafür ist, dasszusätzliche Blühflächen und Nisthilfen für die so wichtigenBestäuberinsekten dauerhaft bereitgestellt werden. Der TierökologeDr. Mike Herrmann, der das Wildbienen-Monitoring durchgeführt hat,erläutert: "Auf den Ansaaten wurden oft hohe Individuenzahlen und mitbis zu 34 Wildbienen-Arten mancherorts auch eine große Vielfaltfestgestellt. Bei einigen Hilfsmaßnahmen wie denWildbienen-Nisthilfen kam es seit der letzten Erhebung vor vierJahren sogar zu einer Verdopplung der Artenzahlen. Für intensivgenutzte Obstanbauflächen sind das erfreulich hohe Zahlen." Für dieFörderung der Wildbienen setzen sich die Obstbauern in derBodenseeregion seit 2010 mit viel Engagement ein. Mittlerweile machenjedes Jahr weit mehr als 100 Betriebe mit. Im letzten Jahr erreichtendie Landwirte mit der Aussaat von weiteren 54 Hektar ein- undmehrjähriger Blühflächen einen neuen Rekord - trotz schlechterErnteaussichten durch den Jahrhundertfrost. Die Gesamtbilanz desEngagements der Bodensee-Obstbauern seit Projektbeginn istbeeindruckend. Rund 246 Hektar Blühflächen, über 8.800 Gehölzpflanzen(Hecken, Bäume und Sträucher) sowie 550 Insekten-Nisthilfen, 1.740Vogelkästen und 120 Fledermauskästen bereichern seitdem dieObstbauregion."Wir sind mit unseren Erzeugerorganisationen stolz darauf, Teildieser Erfolgsgeschichte und Mitinitiator zu sein. Unsere Obstbauernengagieren sich seit Jahren für die Schaffung und den Erhalt vonLebensräumen von Bienen, anderen Insekten und Vögeln. DieArtenvielfalt bereichert unsere Region und ihre Förderung sorgtdafür, dass unser Lebensraum noch wertvoller wird. Naturschutz undLandwirtschaft können sich ergänzen; das zeigt dieses Projekt sehrdeutlich. Der Naturschutz hat dabei auch einen eigenen, praktischenAnreiz für unsere Obstbauern. Er sorgt dafür, dass die Obstplantagenlangfristig genutzt werden können, z.B. indem sie von den Bienenbestäubt werden und so schließt sich der Kreis zwischen Naturschutzund Wirtschaftlichkeit. Darin liegt für uns alle eine große Chance",so Johannes von Eerde, Geschäftsführer der Obst vom BodenseeVertriebsgesellschaft mbH.Der Projektpartner REWE Group belohnt das Naturschutz-Engagementder Bodensee-Obstbauern mit dem Nachhaltigkeitslabel PRO PLANET undmacht es so auch für die Kunden sichtbar. "Unser Apfel-Projekt zeigt,dass der Dialog und die praktische Zusammenarbeit zwischenNaturschützern und Landwirten einen wertvollen Mehrwert für dieNatur, die Anbauregion und alle Beteiligten liefern. Es ist schön mitanzusehen, wie sich unser langjähriges gemeinsames Engagement entlangder Wertschöpfungskette auszahlt", so Dr. Florian Schäfer,Nachhaltigkeit Ware REWE Group.Ziel des PRO PLANET Apfel-Projektes ist es, durch eine guteZusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz die biologischeVielfalt auf und im direkten Umfeld von Apfelplantagen zu erhöhen.Der kontinuierliche fachliche Austausch von Naturschützern,Wissenschaftlern, Landwirten und Lieferanten ist einer derwesentlichen Erfolgsfaktoren. Gestartet wurde das Projekt 2010 amBodensee. Mittlerweile sind in dem Gemeinschaftsprojekt von REWEGroup, Bodensee-Stiftung, BirdLife Österreich und dem NaturschutzbundDeutschland e.V. (NABU) 13 Obstanbau-Regionen mit über 250 Erzeugernim Projekt vertreten, so dass alle deutschen Apfellieferanten derREWE Group sich im Projekt engagieren. Dies führt dazu, dass dieREWE- und PENNY-Märkte innerhalb der deutschen Apfelsaisonüberwiegend mit Eigenmarken-Äpfeln aus dem Projekt beliefert werdenkönnen.Naturschutzfachlich begleitet wird das PRO PLANET Apfelprojekt vonAnfang an von der Bodensee-Stiftung. Patrick Trötschler,stellvertretender Geschäftsführer der Bodensee-Stiftung, betont denbundesweiten Vorbildcharakter des Gemeinschaftsprojekts: "Alle redenvom Insekten- bzw. Bienensterben und fordern zu Recht Maßnahmen zurVerbesserung. Unser Projekt macht deutlich, dass hier eine Trendwendemöglich ist. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus unserem PRO PLANETApfelprojekt zeigen, dass - auch in intensiv genutztenAgrarlandschaften - die Landwirtschaft und Lebensmittelbranche mitgroßem Engagement deutliche Verbesserungen für die biologischeVielfalt erzielen kann. Ich hoffe, dass künftig viele Landwirte inDeutschland und Europa dem Vorbild der Obstbauern am Bodensee folgenund sich gemeinsam mit dem Naturschutz für mehr Vielfalt in derLandschaft einsetzen - engagiert, konsequent und dauerhaft." Diedetaillierten Ergebnisse der Erfolgskontrolle 2017 finden Sie unter:www.proplanet-label.comÜber die REWE Group:Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro. Zuden Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der MarkenREWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der DiscounterPENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte(REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowieZooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, JahnReisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, HelveticTours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DERReisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Über die Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH:Die Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz inFriedrichshafen, beliefert den deutschen Lebensmitteleinzelhandel mitKern-, Stein- und Beerenobst (Konventionell und Bio). Ware die nichtim heimischen Markt abgesetzt werden kann wird innerhalb undaußerhalb der EU exportiert. Vorrangig wird das Obst der beidenErzeugerorganisationen Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG undWürttembergische Obstgenossenschaft eG mit Erzeugerbetrieben in derBodenseeregion und in der Region Heilbronn-Hohenlohe, der VOGIngelheim in Rheinhessen und von angeschlossenen Betrieben aus demAlten Land vermarktet.Über die Bodensee-Stiftung:Die Bodensee-Stiftung ist eine private Naturschutzorganisation undsetzt sich seit 1994 für mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz in derinternationalen Bodenseeregion und darüber hinaus ein. Die aktuellenHandlungsfelder sind "Unternehmen & Biologische Vielfalt",Landwirtschaft & Klima", "Energiewende" sowie "Natur- undGewässerschutz. Die Bodensee-Stiftung ist Gründungsmitglied imweltweiten Seennetzwerk Living Lakes und im Netzwerk Lebendige SeenDeutschland.Informationen zur Bodensee-Stiftung und den aktuellen Projektenunter www.bodensee-stiftung.orgFür Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, Fax: 0221-138898; E-Mail: presse@rewe-group.comObst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH, Esther DworakTelefon: 07541-97028-38, E-Mail: presse@obst-vom-bodensee.deBodensee-Stiftung, Patrick TrötschlerTel.: 07732- 9995-41, E-Mail: p.troetschler@bodensee-stiftung.orgOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell