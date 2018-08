WildHorse Resource Development: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In unserer neuen Analyse nehmen wir WildHorse Resource Development unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die WildHorse Resource Development-Aktie notierte am 03.08.2018 mit 22,93 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für WildHorse Resource Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: WildHorse Resource Development erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (24,73 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,84 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. WildHorse Resource Development erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die WildHorse Resource Development-Aktie ein Durchschnitt von 20,12 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,93 USD (+13,97 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 24,37 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,91 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für WildHorse Resource Development ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. WildHorse Resource Development erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: WildHorse Resource Development ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Oil, Gas & Coal) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,56 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.