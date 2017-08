Wikinger erobern gamescom - Bundeswehr-Panzer gekapert (FOTO)

Köln (ots) -Während der gamescom in Köln haben Wikinger mehrfach Messeständeüberfallen und eingenommen. Unter anderem wurde ein Panzer derBundeswehr gekapert. Dahinter steht Valnir Rok, ein WikingerVideospiel, welches in Deutschland von der encurio GmbH produziertwird.Gronkh, Sarazar, Twitch, Mittelerde und die Bundeswehr werden voneiner Horde Wikinger überfallenNiemand auf der gamescom war sicher vor der Wikingerhorde vonValnir Rok. Nicht einmal die YouTube-Stars Gronkh und Sarazar, welchedas Spiel unterstützen, waren sicher und wurden während IhrerAutogrammstunden von kampflustigen Wikingern belagert.Gegen die Orks von Mittelerde lieferten sich die Wikinger mehrereSchlachten und obsiegten. So wurde unter anderem der Mittelerde-Standvon Warner Brothers erobert. Im Gegenzug überfielen Orks den Standvon Valnir Rok. Auch die Bundeswehr musste einen Ihrer Panzer derWikingerhorde überlassen.Auch der Twitch Livestream wurde überfallen, jedoch konnten sichdie Moderatoren heroisch mit Staubwedeln verteidigen. Dahinter stecktdas deutsche Unternehmen encurio aus Köln, welches ein WikingerVideospiel namens Valnir Rok entwickelt.Video:https://www.youtube.com/watch?v=p38jR9f2Q0IAls Download:http://www.valnir.net/gamescom/Valnir_Rok_Conquers_Gamescom.mp4Valnir RokValnir Rok ist ein Multiplayer Survival Rollenspiel angelehnt andie nordische Mythologie. Als gestrandeter Wikinger muss man allestun um in der Wildnis und zwischen rivalisierenden Gruppen zuüberleben. Dabei kämpft man gegen feindliche Clans, baut eigeneStädte und entdeckt göttliche Artefakte in alten Ruinen. Durch dieGunst der Götter kann man ungeahnte Fähigkeiten erlangen. Die Ideenzum Spiel stammen von Sebastian Rahmel, Valentin Rahmel (Sarazar)sowie Erik Range (Gronkh). Die Story und Quests von Bestseller-AutorGiles Kristian. Valnir Rok wird in Steam als Early Access Titel imSeptember 2017 veröffentlicht. Weitere Informationen auch aufwww.valnir.net.EncurioDas Internet-Unternehmen und Gaming Studio encurio wurde 2007 vonSebastian Rahmel gegründet und hat seinen Sitz in Köln. encurioentwickelt Software, Portale, Websites und Online Shops, vor allemfür die Branchen Finanzen, Beauty, Gaming und Unterhaltung. DasWissen und Know-how aus dem Internet- und Gaming Geschäft hat encuriozur Entwicklung von Online Spielen inspiriert. Valnir Rok ist daserste Online Spiel der encurio GmbH.Pressekontakt:Anthony ChauPR Directoranthony@reverbinc.comSebastian RahmelGeschäftsführers.rahmel@encurio.comOriginal-Content von: encurio GmbH, übermittelt durch news aktuell