Wikinger Reisen forciert Flugkompensation (FOTO)

Hagen (ots) -Veranstalter übernimmt bei WWF-Reisen CO2-Ausgleich für alle Gäste"Greta" wirkt: Wikinger Reisen registriert steigendes Interesse amThema Flugkompensation. Der Veranstalter will das Bewusstsein nutzenund hat weitere Aufforderungen zum CO2-Ausgleich in den Kundendialogeingebaut. Außerdem kompensiert er künftig die Flüge aller Teilnehmerbei seinen WWF-Touren. Sämtliche Dienstreisen gleicht das Unternehmenseit Langem aus. Zur Kompensation des ökologischen Fußabdrucks nutztWikinger Reisen ein zertifiziertes Ofenbauprojekt in Nepal mit demGold Standard.Emissionsrechner bei jeder ReiseGäste des Veranstalters haben die Möglichkeit, ihre Flugkilometermit wenigen Klicks zu kompensieren: Bei jeder Reise findet derUrlauber einen Emissionsrechner und kann seinen CO2-Fußabdruck direktausgleichen. Zusätzlich baut Wikinger Reisen nun einen Hinweis in denOnline-Buchungsprozess ein. Fernreisende bekommen danach noch eineschriftliche Erinnerung vor dem Abflug.Flugkompensation so einfach wie möglich machen"Wir machen es dem Gast so einfach wie möglich und rufen ihm dieFlugkompensation mehrfach ins Gedächtnis", unterstreicht derNachhaltigkeitsbeauftragte Christian Schröder. "Da das Thema aktuellin aller Munde ist, hoffen wir, dass die Beteiligung weiter zunimmt."CO2-Ausgleich über zertifiziertes Ofenbauprojekt mit Gold StandardDer CO2-Ausgleich erfolgt bei dem WWF-Partner Wikinger Reisen überein zertifiziertes Ofenbauprojekt in Nepal. Dort baut der Verein "DieOfenmacher" rauchfreie Küchenöfen. Sie senken den CO2-Ausstoß undzugleich das Verbrennungsrisiko. Das Projekt hat den hohen GoldStandard und gibt dem Gast die Sicherheit, dass seine Spende dengewünschten Effekt erzielt. Das Unternehmen Wikinger Reisenfinanziert selbst 2.500 Öfen im Jahr.