Wikinger Reisen auf der Überholspur: mit Gästerekord ins Jubiläumsjahr (FOTO)

Hagen (ots) -Aktivspezialist und Wandermarktführer gewinnt ZielgruppenDie Erfolgsstory geht weiter: Kurz vor Ende des Geschäftsjahres2017/18 am 31. Oktober steht fest: Wikinger Reisen wird mit einemRekordergebnis ins Jubiläumsjahr starten: Mehr als 66.500 Teilnehmerbringen dem 1969 gegründeten Familienunternehmen einen Umsatz von 117Millionen Euro. Ein Plus von rund 7,5 Prozent bei den Gästezahlen undgut 8 Prozent beim Umsatz. Die beliebtesten Touren führten nachNamibia, Ischia und Sizilien. "Unsere Marke steht für aktiveVielfalt, kundenorientierte Reisequalität und einen nachhaltigenUrlaubsstil. In unseren kleinen Gruppen duzen sich alle, der Ton istlocker, die Atmosphäre relaxt. Wer lieber allein reist, bekommtindividuelle Wander- und Radprogramme. Mit dieser Bandbreite gewinnenwir Zielgruppen - auch jüngere", freut sich Geschäftsführer DanielKraus.Wanderstudienreisen "Natur & Kultur": weiteres Plus von 11 ProzentZu den Wachstumstreibern zählen Wanderstudienreisen - im letztenGeschäftsjahr gab es wiederum ein Gästeplus von 11 Prozent. Der Mixaus Bewegung und Besichtigung spricht Zielgruppen an, die Wert aufgute Hotels, leichte Wanderungen und kulturelle Highlights legen."Eine reine Studienreise wäre diesen Urlaubern zu langweilig. Bei derLinie 'Natur & Kultur' sind sie sicher, dass sie von allem etwasbekommen und nicht stundenlang im Bus sitzen. Und dass die Tourenmoderat, das Sightseeing überschaubar und die Hotels komfortabelsind", unterstreicht Kraus.aktiv & entspannt: Aktivurlaub "light" legt um 47 Prozent zuAuch die Kombination "aktiv & entspannt" mit lockeren Wanderungen,Relaxen und wellnessorientierten Hotels kommt an. Der Aktivurlaub"light" legte im ablaufenden Geschäftsjahr sogar um mehr als 47Prozent zu. Knapp 1.500 Gäste entspannten sich aktiv.Aktivurlaub für Singles und Alleinreisende: erfolgreicher NewcomerEinen Erfolg erzielte der Marktführer für Wanderurlaub mit dem2018 neu aufgelegten Katalog für "Aktivurlaub für Singles &Alleinreisende". Am beliebtesten waren Programme nach Mallorca, Syltund Thassos. "Wir haben generell über 60 Prozent Solourlauber underreichen jetzt zusätzlich die, die lieber gemeinsam mit anderen'Solisten' wandern wollen", so Daniel Kraus. 2019 wird derVeranstalter diese Linie deutlich verstärken.Individueller Aktivurlaub: starkes Wachstum und zunehmend jüngereGästeEine weitere wachsende Zielgruppe sind aktive Individualurlauber -mit einem Plus von knapp 11 Prozent bei den Wanderern und mehr als 18Prozent im Radbereich. In diesem Segment gewinnt der Veranstalterzunehmend jüngere Gäste, die zu zweit oder mehreren unterwegs seinwollen. Eine eigene Landingpage für individuelle Wanderurlauber solldie Ansprache künftig noch verstärken. Topseller der Wanderer warender Lechweg und Madeira. Bei den Bikefans lag der Donau-Radweg vorn.Länderranking Europa: Spanien knapp vor ItalienIm Länderranking des Veranstalters hält Spanien dieSpitzenposition - rund 15 Prozent der Wikinger-Gäste entschieden sichfür Festland, Balearen oder Kanaren. Die Teilnehmerzahl war insgesamtstabil: Festland und Kanaren hatten ein kleines Plus, auf denBalearen gab es auch bei Wikinger Reisen ein leichtes Minus. Davonprofitierte u. a. Italien. Der "Stiefel" verzeichnete einenTeilnehmeranstieg von gut 13 Prozent und rückte damit ganz nah anSpitzenreiter Spanien heran. Auch die beliebteste Europareise derWikinger-Gäste kam aus Italien: "Thermenkultur trifft Naturparadies"auf Ischia. Dicht gefolgt von den Vulkaninseln auf Sizilien.Zweistellige Zuwächse: Griechenland, Skandinavien, Osteuropa,BeneluxDie stärksten Zuwächse hatte natürlich Griechenland (mehr als 38Prozent). Aber auch in Skandinavien (über 18 Prozent), Osteuropa(knapp 19 Prozent), Benelux (über 20 Prozent) und Frankreich (plus 14Prozent) stiegen die Teilnehmerzahlen zweistellig. Verlierer warIsland (minus 34 Prozent). Deutschland, drittstärkste Urlaubsregionbei Wikinger Reisen, verzeichnete ein Gästeplus von gut 4 Prozent.Fernreisen: Jeder sechste Wikinger-Gast weltweit unterwegsMehr als jeder sechste Wikinger-Gast startete im Geschäftsjahr17/18 eine Wander- oder Radfernreise bzw. ein Trekking außerhalbEuropas. "Bei den weltweit orientierten Zielgruppen haben wir - trotzRückgängen in Latein- und Nordamerika - wieder deutlichhinzugewonnen. Vor allem im Bereich aktive Fernreisen und Trekkings,dort liegen wir bis zu 15 Prozent im Plus", unterstreicht Sascha Thomaus dem Produktmanagement. Großen Anteil am Erfolg haben die Linien"zu Fuß" mit höherem Wanderanteil und "Höhepunkte" mit maximal 16Reisetagen. Beide baut Wikinger Reisen für 2019 aus.Afrika und Asien gefragtFür weltweiten Zuwachs sorgten vor allem afrikanische Ziele mitknapp 13 Prozent und asiatische mit gut 11 Prozent Plus. DerTopseller aus dem gesamten Wikinger-Programm war "NamibiasNaturschauspiele". Weitere Renner waren u. a. Südafrika, Botswana undMarokko. Die beliebteste Asienreise führte nach Vietnam. Aber auchTrips nach Thailand, in die Mongolei oder nach Jordanien liefen gut.Erfolgreiche Neueinsteiger im Wikinger-Programm 2018 warenbeispielsweise die Bhutanreise "Dem Glück auf der Spur" und dasomanische "Kajakabenteuer im Fjord Arabiens."Pressekontakt:Wikinger Reisen - PressestelleEva Machill-Linnenberg - mali pr02331 46 39 78wikinger@mali-pr.deOriginal-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell