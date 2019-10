Hagen (ots) -Sechs Kataloge: easy und sportlich, mit Reiseleiter undindividuell120 neue "Lieblingsorte Natur" entdecken Outdoorfans 2020 mitWikinger Reisen. Die Aktiv- und Erlebnismarke serviert in sechsKatalogen knapp 1.400 Wander-, Trekking- und Radprogramme: von easybis ambitioniert, Alpenüberquerungen und multiaktive Abenteuer,Outdoorspaß ohne Flug - 2020 bietet Wikinger Reisen bereits über 350Programme per Bahn an - und Plastik. Zugeschnitten auf chilligeNaturfans und sportliche Gipfelstürmer, Gruppen-affine Teamplayer undIndividualisten, Singles und Alleinreisende.Relaunch: Kataloge lesefreundlicher, jünger, per DuDas neue Katalog-Konzept ist jünger und kundenorientierter:Reiseausschreibungen sind kompakter und lesefreundlicher,Seiten-Layouts klarer strukturiert. Storytelling-Formate machen Lust,dabei zu sein. Die Ansprache erfolgt per Du wie in derWikinger-Gruppe.Katalog "Wandern in Europa 2020: in kleinen Gruppen mitReiseleitung"Hier treffen sich Aktivurlauber, die lockere bis mittelschwereTouren wollen: Sie wandern auf alten Handelswegen in Fjord- undFjellnorwegen, lassen auf dem "LechErlebnisWeg" den Alltag hintersich, tauchen auf Skiathos und Skopelos ins griechische Inselglückein.Das Extraheft "Aktivurlaub für Alleinreisende und Singles"präsentiert knapp 30 Touren: Neu sind u. a. Outdoor-Erlebnisse imnorwegischen Geilo mit Gletscherwanderung und Rafting. OderRad-Urlaub auf Ibiza und rund um Berlin.Das Wikinger-eigene Hotel Luz del Mar auf Teneriffa wird in allengästezugänglichen Bereichen plastikfrei. Dort laufen 2020 zehnGruppen- und sieben individuelle Touren.Katalog "Natur & Kultur: Wanderstudienreisen in Europa"Morgens wandern, nachmittags Kultur - oder umgekehrt.Wanderstudienreisende lieben den aktiven Mix. Sie entdecken die wildeBasilikata oder Wikinger-Spuren in Irland - mit dem Fab Food TrailCork. Auch neu: eine Filmkulissen-Route rund um Bilbao, Burgos,Cáceres, Mérida und Córdoba. "Die Essenz Burgunds" heißt ein Tripnach Beaune, Autun und Dijon mit Bahnanreise.Katalog "Radurlaub weltweit: mit Reiseleitung & individuell"2020 kommen fünf reine E-Bike-Trips, u. a. in Albanien undNordmazedonien. Neu ist auch die "Alpensinfonie" von Innsbruck nachVillach durch Eisack-, Puster-, Möll- und Drautal. In Israel erobernBiker Westgaliläa und Golanhöhen, Jerusalem, Tel Aviv undNegev-Wüste. Individualisten radeln in Tschechien an Moldau und Elbeoder genießen eine "Zauberhafte Flusssinfonie" mit Prag und Dresden.Katalog "Trekking & Bergwandern: weltweit sportlich unterwegs"Sportliche Trekker erklimmen im georgischen Tuschetien die"Wildesten Pässe des Südkaukasus". Oder traumhafte Trekkingpfade inUsbekistan entlang der Seidenstraße. Ausgebaut hat Wikinger Reisenseine Alpenüberquerungen: Künftig gibt es acht Varianten. Daruntereine Light-Version vom Wendelstein nach Sterzing.Katalog "Fernreisen aktiv: Abenteuer erleben - Kulturen begegnen"Fernreisen sollten etwas Besonderes sein - unvergesslicheHighlights. Die neue Abenteuer-Linie "for fun" liefert Stoff fürUrlaubsträume. Etwa beim "Vulkantrekking, Rafting & Canyoning" auf LaRéunion. Oder beim Mountainbiken und Raften in Nepal. Zur 15-tägigenKompakttour zu den "Höhepunkten Balis" gehören auch die TrauminselnNusa Lembongan und Nusa Penida.Katalog "Wanderurlaub individuell: im eigenen Tempo durch Europa"Für aktive Individualisten schnürt Wikinger Reisen Komplettpaketemit exakter Route, vorgebuchten Hotels, Gepäcktransport, Transfers,Ansprechpartner, Wander-App und Karte. Neu sind u. a. der "Camiño dosFaros" in Galicien und der Leading Quality Trail Eislek in denArdennen. Zum Gipfelstürmer werden individuell reisende Naturfans imbulgarischen Rila- und Piringebirge: Dort warten im Nationalpark dieFast-Dreitausender Musala und Wichren.Reisetermine und -preise 2020, z. B.Wanderurlaub in kleinen Gruppen mit ReiseleitungNorwegen - Zwischen Fjorden und Bergen - auf alten Handelswegen undPanoramagipfeln: 11 Tage ab 2.765 Euro, Juni und August, min. 14,max. 20 TeilnehmerWanderurlaub für Alleinreisende und SinglesEinfach Geil(o) - Outdoor-Erlebnisse in Norwegen: 8 Tage ab 2.345Euro, Juli und August, min. 12, max. 20 TeilnehmerNatur & Kultur: Wanderstudienreise in EuropaBasilikata - wild, schön und überraschend: 11 Tage ab 2.198 Euro, Maiund Sept./Okt., min. 12, max. 20 TeilnehmerRadreise in kleinen Gruppen mit ReiseleitungAlbanien & Nordmazedonien - per E-Bike durch den Balkan: 10 Tage ab1.735 Euro, Juni und Aug./Sept., min. 8, max. 16 TeilnehmerIndividuelle RadreiseZauberhafte Flusssinfonie - Moldau & Elbe: 8 Tage ab 599 Euro, Aprilbis Oktober, ab 2 TeilnehmernTrekking & Bergwandern: weltweit sportlich unterwegsTuschetien: Über die wildesten Pässe des Südkaukasus: 10 Tage ab1.835 Euro, Juli und August, min. 8, max. 14 TeilnehmerWanderurlaub individuell: im eigenen Tempo durch EuropaCamiño dos Faros - an der Costa da Morte zum Ende der Welt: 8 Tage ab675 Euro, März bis Juni und September, ab einem TeilnehmerFernreise aktiv: Abenteuer erleben - Kulturen begegnenLa Réunion for fun: Vulkantrekking, Rafting & Canyoning: 14 Tage ab3.798 Euro, März/April und Juni bis Nov., min. 7, max. 16 TeilnehmerPressekontakt:Eva Machill-Linnenberg - mali prWikinger Reisen PressestelleOriginal-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell