Wikifolio Trader Marco Schai setzt neben Dach-Wikifolios auch auf Aktieninvestments – was läuft besser?

Marco Schai ist als Wikifolio Trader mit unterschiedlichen Strategien unterwegs: im Wikifolio Refresh ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfrefresh2 ) setzt er auf Aktieninvetsments und zwar über 160 Werte. Die Wikifolios Nonolet ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnonolet1 ) und Best of Nonolet ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnonolet2 ) sind dagegen Dach-Wikifolios, investieren also in die Strategien anderer Wikifolio Trader. Wie geht er jeweils vor und was performt besser?

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung