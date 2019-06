Wikifolio Trader Lukas Spang aka Junolyst: „2018 war für mich ein wichtiges Lehrjahr“

Fast 200 % Plus hat Wikifolio Trader Lukas Spang aka Junolyst in seinem Wikifolio "Chancen suchen und finden" ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19920415 ) mit Small Caps aus dem DACH Raum seit 2013 gemacht. 2018 fiel jedoch schwer, sodass auf 12 Monatsbasis nach wie vor fast 9 % Minus stehen. "2018 war für mich ein wichtiges Lehrjahr." Und Year to Date liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung