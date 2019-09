Wikifolio Trader Junolyst: im Top Pics of the Year mit passiver Strategie

Lukas Spang ist auf Wikifolio als Junolyst aktiv und steigt mit seinen Einschätzungen und Kommentaren immer mehr in der Wahrnehmung. Allerdings ist es meist eher sein größeres Wikifolio "Chancen suchen und finden", das mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wir legen den Fokus diesmal auf das zweite Wikifolio "Top Pics of the Year" ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0lms1992 ). Dort fährt er eine etwas passivere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung