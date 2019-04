Wikifolio Trader Halbprofi87: „Ob der BVB Meister wird, ist nicht so wichtig – sondern dass er in die Champions Leauge kommt“

Wikifolio Trader Kai Knobloch: "Ob der BVB Meister wird, ist nicht so wichtig – sondern dass er in die Champions Leauge kommt. Und dass die Spieler, die der BVB verpflichtet, im Wert steigen. Beispielsweise sind an Jadon Sancho jetzt englische Clubs dran, die dreistellige Summen bieten." Der Trader Halbprofi87 setzt seinen Schwerpunkt in seinem Wikifolio Trend und Fundamental ( ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio