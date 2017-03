Unterföhring (ots) -"Ich bin auf einem Schachbrett", erklärt Wigald Boning. Ralf Schmitzkorrigiert: "Nein, du bist bei 'Genial daneben'." Hugo Egon Balderwill von seinem Rateteam um Hella von Sinnen, Wigald Boning, IngoAppelt, Ralf Schmitz und Ruth Moschner wissen, was ein"Arschpfeifenrössl" ist. Ingo Appelt rätselt: "Normalerweise pfeiftdas Schwein, in Bayern eben das Ross." Ralf Schmitz vermutet: "Es istein Pferd mit Verdauungsproblemen." Wigald Boning liefert eine andereErklärung: "Beim Schach wurden früher die Reiterfiguren mit einerPfeife am Arsch hergestellt." Der Comedian weiter: "Das ist mir inmeiner gesamten Fernsehkarriere noch nie passiert! Sogar dieKamerafrau zeigt mir den Scheibenwischer!" Die Auflösung dieserabsurden Frage sehen Sie in der zweiten Folge von "Genial daneben" amFreitag, den 17. März, um 21:10 Uhr, in SAT.1.Hugo Egon Balder: "'Genial daneben' ist eine sehr intellektuelleSendung. Aber je mehr Blödsinn erzählt wird, desto lustiger ist es.Das Schöne ist: Es ist nicht inszeniert. Man darf in dieser Sendungnix wissen - sonst macht es keinen Spaß."Hella von Sinnen: "Tatsächlich bin ich sehr dankbar für dieSAT.1-Zuschauer und Fans, dass 'Genial daneben' zurück ist. Ichpersönlich freue mich immer darüber, wenn ich mit Hugo und Wigaldzusammenarbeiten kann. Ich liebe diese beiden Männer. Menschlich undkünstlerisch ist das immer äußerst befriedigend."Wigald Boning: "Es gab sehr viele Panel-Shows seit der ersten 'Genialdaneben'-Sendung - keine davon war so überzeugend wie diese. Das isteinfach das Original und das gehört ins Fernsehen. So wie das Salz indie Küche."Interviews mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder und alle Infoszur Show finden Sie auf unserer SAT.1-Presseseitewww.presse.sat1.de/funfreitag und auf www.sat1.de/genial-daneben.Der Fun Freitag am 17. März in SAT.1:"Paul Panzers Comedy Spieleabend" um 20:15 Uhr"Genial daneben" um 21:10 Uhr"Rabenmütter" um 22:15 UhrBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell