Wigald Boning auf der Suche nach der Fußballseele der Deutschen: TV-Premiere der neuen Fußball-Doku von HISTORY am kommenden Montag (FOTO)

München (ots) -- In der neuen Eigenproduktion "Deutschland - Deine Fußballseele"trifft Wigald Boning im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft2018 fernab von Megatransfers und Kommerz auf Persönlichkeiten,die ihr Leben dem Fußball verschrieben haben, darunterEx-Nationaltorwart Eike Immel und Trainerlegende Rudi Gutendorf.- TV-Weltpremiere der einstündigen Doku am kommenden Montag, 28.Mai, um 20.15 Uhr exklusiv auf HISTORY, Free-TV-Premiere imRahmen einer Kooperation mit Sky am Sonntag, 3. Juni, auf SkySport News HD- HISTORY zeigt die Eigenproduktion im Rahmen des globalenTV-Events "History of Football", mit dem sich der Sender ab dem28. Mai zwei Wochen lang rund um die Uhr in zahlreichen Formatendem Thema Fußball widmet. In neu produzierten Dokus kommenbeispielsweise Lothar Matthäus, Gary Lineker, Pelé, Philipp Lahmund Manuel Neuer zu Wort."Meinungen, Haltungen, ja, religiöse Überzeugungen mögen sich imLaufe der Jahre gewandelt haben, das Feuer der Fußball-Leidenschaftjedoch flackerte unablässig - und ich bin bekanntlich nicht dereinzige, der brennt. Zeit, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen."So beschreibt Wigald Boning die Mission, mit der er in denvergangenen Wochen und Monaten durch Deutschland reiste, um dieFußballseele der Deutschen zu ergründen. Für die einstündigeDokumentation "Deutschland - Deine Fußballseele", die am kommendenMontag, 28. Mai 2018, um 20.15 Uhr als TV-Weltpremiere auf HISTORY zusehen sein wird, traf Wigald Boning Personen aus der Welt desFußballs, deren Geschichten fernab von Kommerz und Megatransfers aufvielfältige Weise mit dem Sport verbunden sind. Hierzu zählen unteranderem die 91-jährige Trainerlegende Rudi Gutendorf, Spieler derFlüchtlingsmannschaft TuS International Koblenz, Ex-NationaltorwartEike Immel, der mithilfe seines Heimatvereins eine Lebenskriseüberwand, und das Team des SV Babelsberg 03, der sich mit derKampagne "Nazis raus aus den Stadien" gegen Rassismus einsetzt.Emanuel Rotstein, Director Production bei HISTORY Deutschland: "ObBundesliga, Champions League oder Weltmeisterschaft - Fußball ist einPhänomen, das die Menschen weltweit bewegt. Doch das Fußballherz derDeutschen schlägt nicht nur dort, wo Spitzensportleraufeinandertreffen. Fußball ist mehr als nur ein Spiel. Er bringtGenerationen und Menschen aus aller Welt zusammen. Die Seele desFußballs lässt sich auch dort ergründen, wo fernab von Kommerz undProfis mit großer Freude gekickt wird, wo soziales Engagement imVordergrund steht und wo Menschen sich über ihre gemeinsameLeidenschaft näher kommen."Wigald Boning: "Wann die Flamme der Leidenschaft für Fußball inmir zu lodern begann, kann ich nicht sagen, aber bereits zur WM inArgentinien 1978 besaß ich ein lückenlos gefülltesPanini-Sammelalbum. In diesen jungen Jahren träumte ich davon, inEndspielen die entscheidenden Tore zu schießen, am liebsten ganz kurzvor Schluss, um mich anschließend auf den Schultern derSportkameraden aus dem Stadion tragen zu lassen. Meinungen,Haltungen, ja, religiöse Überzeugungen mögen sich im Laufe der Jahregewandelt haben, das Feuer der Fußball-Leidenschaft jedoch flackerteunablässig - und ich bin bekanntlich nicht der einzige, der brennt.Zeit, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen."HISTORY zeigt "Deutschland - Deine Fußballseele" am kommendenMontag, 28. Mai, um 20.15 Uhr als exklusive TV-Weltpremiere. AmSonntag, 3. Juni, ist die Doku außerdem im Rahmen einer Kooperationmit Sky um 17 Uhr auf Sky Sport News HD als Free-TV-Premiere zusehen. Wiederholt wird "Deutschland - Deine Fußballseele" u.a. amSamstag, 2. Juni, um 18.20 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, um 21.10 Uhrauf HISTORY.HISTORY Deutschland realisierte "Deutschland - Deine Fußballseele"in Zusammenarbeit mit der Schwarzbild Medienproduktion. AufSenderseite ist Emanuel Rotstein ("Guardians of Heritage", "Der elfteTag", "Protokolle des Bösen") für die Dokumentation verantwortlich.Auf Seiten der Produktionsfirma zeichnet Elmar Steege alsausführender Produzent verantwortlich. Regie führte Petra Thurn.Die einstündige Dokumentation ist Teil des globalen TV-Events"History of Football", in Rahmen dessen HISTORY in mehr als 160Ländern weltweit vom 28. Mai bis zum 10. Juni rund um die Uhrausschließlich Sendungen zum Thema Fußball ausstrahlt, neben"Deutschland - Deine Fußballseele" auch zahlreiche internationaleEigenproduktionen wie die Doku-Reihen "Magische WM-Momente - Tore,Träume & Triumphe" und "Superstars des Fußballs - Rivalen auf demRasen". Die exklusive Sonderprogrammierung bietet denHISTORY-Zuschauern die Möglichkeit, sich auf das Fußballereignis desJahres einzustimmen. Der spanische Fußball-Weltmeister David Villaist Gesicht und Schirmherr des TV-Events von HISTORY. Neben Villakommen zahlreiche internationale Fußball-Stars in denHISTORY-Produktionen zu Wort, darunter Lothar Matthäus, Manuel Neuer,Philipp Lahm, Gary Lineker, Pelé, Zinédine Zidane, Paul Breitner oderKarl-Heinz Rummenigge.Weitere Informationen zu "History of Football" und "Deutschland -Deine Fußballseele" sind unter www.history.de/hof,www.facebook.com/history sowie unter www.instagram.com/history_de zufinden.#historyoffootball #fussballseelePressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGDina AbelPR & PressTel.: 089/38199-345E-Mail: dina.abel@aenetworks.deNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.dehistory.deOriginal-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell