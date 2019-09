Wieviel Hitze oder Kälte verträgt ein Handyakku?

München (ots) - Gerade in der Urlaubs- bzw. Reisezeit wurdenSmartphones, iPads, Laptops oder E-Reader stark beansprucht: Fotosvom Strand und von den Sehenswürdigkeiten, Nachrichten undUrlaubsgrüße nach Hause, Spiele auf der Sonnenliege oder Filmeansehen im Zimmer...Da kommt es schon mal vor, dass sich der Akkugerade im entscheidenden Augenblick verabschiedet und das Gerätausfällt - ohne rettende Steckdose in Sicht. Ärgerlich für denNutzer. Damit das nicht passiert und die Akku-Leistung möglichstlange bestehen bleibt, verrät TÜV SÜD-Produktexperte Alexander Depreeinige Tipps zum korrekten Laden und Entladen der digitalenBegleiter.In fast allen mobilen Geräten werden heute moderneLithium-Ionen-Akkus verbaut. Wird in diesen ein polymeres Elektrolytstatt eines flüssigen verbaut, heißen sie Lithium-Polymer-Akku. DieseAkkus haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte in punctoEffizienz und Leistung gemacht. Andere Akkutypen, wie beispielsweisedie "Haushaltsakkus" NiMH, benötigen unter Umständen eine anderePflege. Daher kursieren unterschiedliche oder gar gegensätzlicheTipps zur richtigen Behandlung von Akkus im Internet und selbst unterFachhändlern. Während manche glauben, dass es keinerlei Ladestrategiebedarf, da die Geräte dies selbst intelligent regeln können, schwörenandere auf einige Regeln, die es für eine lange Akku-Lebensdauer zubeachten gilt.Warum schaden extreme Temperaturen dem Akku?Akkus sind sehr empfindliche Geräte. "Hohe Temperaturen schadenvor allem den flüssigen Elektrolyten in den Batterien und es kommt -manchmal auch ganz plötzlich - zu einem massiven Leistungsverlust",erklärt der TÜV SÜD-Experte. Daher gilt es, das Handy im Sommer vorHitze zu schützen und möglichst im kühlen Schatten oder gar im Zimmeraufzubewahren. Aber auch kalte Temperaturen schaden dem Akku: Sieverringern dessen Ladefähigkeit. Akkus sollten schon bei Temperaturenunter 10 Grad nah am Körper aufbewahrt werden - zumindest unterBatterielade-Gesichtspunkten. Auch schnelle Wechsel zwischen kalt undwarm sind schlecht für den Akku und können unter Umständen dieKondensation im Gerät verursachen.Da natürlich auch Nässe, selbst starke Regenfälle einenKurzschluss im mobilen Gerät verursachen können, sollten Handys,Laptops & Co. zuverlässig davor geschützt werden, zum Beispiel durchwasserdichte Hüllen oder schlicht durch eine Plastiktüte. Generellsollten die Energiespeicher auch vor Stößen und Stürzen mithilfeeines Bumpers geschützt werden.Tipps zum Erhalt der Akkuleistung und Lebensdauer: Die meistenHandys verfügen über ein Batteriemanagement, das Überladen undkomplettes Entladen verhindert. Trotzdem empfehlen Experten, diefolgenden Schritte zu beachten:1. Akkus nie komplett entladen - sogenannte Tiefentladungen nutzenden Akku stark ab.2. Akku auch vor Überladen schützen: Nie vollständig aufladen, vorallem, wenn der Akkustand zuvor sehr niedrig war. Akkus also nichtüber Nacht laden: Ladegeräte nach erfolgter Ladung entfernen, nichtpermanent laden lassen.3. Den Akku am besten in einem Ladezustand zwischen 30 und 70Prozent halten. Manche raten auch zu einem noch engerenLadestandsfenster von 65-75 Prozent. Das bedeutet auch: Akkus miteinem Ladezustand von über 70 Prozent nicht nachladen, sondernwarten, bis der Akku einen niedrigen Ladezustand erreicht hat. Akkusmit einem niedrigen Ladezustand von unter 30 Prozent nicht für kurzeZeit nachladen.4. Akkus vor extremen Temperaturen schützen: Nicht bei hohenTemperaturen laden, nicht länger bei Kälte betreiben oder laden.Extreme Temperaturen können der Betriebsbereitschaft des Akkuskurzfristig schaden.5. Sollen Geräte länger gelagert werden, halbgeladenen Akkuentfernen (falls möglich) und auf kühle Umgebung achten.6. Fremdzubehör am besten ganz vermeiden. Ansonsten sollte es aberwenigstens qualitativ hochwertig sein. Minderwertige Produkte könnendurch unzureichende Ladeelektronik, schlechte Regelung der Spannungoder Stromstärke und mangelhafte Plastikgehäuse Geräten und Nutzernschaden. Mindestens sollten solche Geräte über das CE Zeichenverfügen, besser aber über ein Prüfzeichen wie das GS-Zeichen fürgeprüfte Sicherheit.7. Bei Schnelllade-Technologie beachten: Funktioniert oft nur mitdem zugelassenen Originalzubehör. Beim schnelleren Laden ist dieBelastung der Zellen größer. Das geht zu Lasten der Lebensdauer.Moderne Akkus halten aber trotzdem mehr als 500 Ladezyklen ohnegrößere Leistungsverluste. Die Akkus sind intelligent genug, sichselbst zu regulieren und die Belastung auf die empfindlichen Zellenso minimal wie möglich zu halten.8. Sind die Akkus doch mal kaputt, beispielsweise auch durch einenProduktionsfehler, sollte ein Fachhändler aufgesucht werden. Denn inder Regel sind die Akkus in modernen Smartphones fest verbaut und derAustausch ist eine Sache für den Fachmann.Gefahren durch falschen Umgang mit AkkusUm es vorweg zu nehmen: Es kommt kaum jemals vor, dass ein Akkueinfach so zu brennen anfängt. Damit ein Akku überhitzt, in Flammenaufgeht oder sogar explodiert, muss er unsachgemäß behandelt werden.Das kann zum Beispiel bei Beschädigung des Gehäuses oder des Akkusselbst der Fall sein: Dann können chemische Stoffe aus ursprünglichgetrennten Zellen austreten und sich verbinden - und das kann zuKurzschlüssen und somit zu Überhitzung führen. Diese Gefahr bestehtsowohl bei normalen Haushaltsakkus als auch bei Handyakkus und kannauch durch Überladen oder Tiefentladen erfolgen. 