Wieviel Gesundheitsmanagement braucht die Gesundheitsbranche und wie bleibt sie als Arbeitgeber attraktiv?

Köln/Frankfurt (ots) --#Live und Digital - erste Ergebnisse des Krankenhausmonitors 2018werden beim Webinar der MOOVE GmbH am 30. Oktober 2018 vorgestelltBeschäftigen wir uns mit dem Gesundheitsmanagement in Deutschland,so wird häufig übersehen, dass gerade in Krankenhäusern, Reha- undPflegeeinrichtungen das Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiterbesonders im Fokus stehen sollte. Dies trifft bei derPersonalstrategie vor allem für Experten, Neueinsteiger undwechselwillige Fachkräfte zu, die sich sehr genau ansehen, ob und wieNachhaltigkeit zum Beispiel im Krankenhaus gelebt wird und wie es derGeschäftsführung gelingt, der Arbeitsverdichtung mit sinnvollenMaßnahmen zur Gesunderhaltung zu begegnen und Mitarbeiter zu binden.Denn eines ist klar: Veränderte Rahmenbedingungen beeinträchtigen dieAttraktivität der Arbeit im Krankenhaus und mittelbar dieAttraktivität des Krankenhauses als Arbeitgeber. Ein Umdenken in derPersonalpolitik ist daher gefordert. Die Krankenhäuser müsseninnovative Wege einschlagen, um die Gesundheit und das Wohlbefindendes eigenen Personals langfristig zu erhöhen.Wie sieht es jedoch in der Praxis aus? In einer mehrmonatigenumfassenden Befragung (Juni bis September 2018) haben das Team umProf. Dr. Volker Nürnberg, dem Branchencenter Gesundheitswirtschaftder BDO AG und dem DKI (Deutsches Krankenhausinstitut) die derzeitumfangreichste Krankenhausbefragung in Deutschland durchgeführt.Schwerpunkte der Analyse waren dabei insbesondere das betrieblicheGesundheitsmanagement und personalpolitische Maßnahmen zurVerbesserung von Mitarbeiterakquise und Mitarbeiterbindung. Über dieHälfte der Krankenhäuser gaben an, die Förderung der Gesundheit derMitarbeiter als Unternehmensziel verankert zu haben.Wesentliche Ergebnisse im Vergleich von 350 Kliniken undKrankenhäusern und daraus abzuleitende Maßnahmen wurden zusammen mitden BGM-Experten der MOOVE GmbH analysiert.Die Ergebnisse werden nun am Dienstag, den 30. Oktober um 14 Uhrim Webinar der MOOVE GmbH unter dem Titel: GESUNDE PFLEGE - GESUNDEKLINIK diskutiert. Hier geben die Experten Prof. Dr. Volker Nürnbergund Dr. Oliver-Timo Henssler nicht nur einen exklusiven Einblick indie Ergebnisse der größten deutschen Krankenhausstudie, sie zeigenauch Best Practice Beispiele des Personal- und Gesundheitsmanagementsim deutschen Klinikmarkt. Präsentiert wird auch das Konzept "GesundePflege". Dr. Henssler kommentiert dies wie folgt: "Wir möchten mitdem ZUKUNFTSDIALOG PFLEGE wichtige Impulse geben, damit die Klinikendie Weichen für 2019 schon jetzt stellen. Dabei geben wir einenBenchmark, was die Branche tut, welche Maßnahmen den meisten Nutzenbringen und wie Kliniken vom Konzept Gesunde Pflege profitieren."Interessenten und Teilnehmer können sich anmelden unter:my-moove.de/gesunde-pflegeWeitere Termine für den Vor-Ort-Zukunftsdialog "Gesunde Pflege -Gesunde Klinik. Das Krankenhaus als attraktiver Arbeitgeber" könnenangefragt werden unter info@my-moove.deHintergrund Gesunde Pflege: Die Politik beschäftigt sich intensivmit der Zukunft der Pflege und den Arbeitsbedingungen in denKrankenhäusern. Hierbei geht es vielfach um die Verbesserung vonArbeitsbedingungen und auch gesetzlichen Vorgaben. Die Potentiale desbetrieblichen Gesundheitsmanagement und hier insbesondere dieAuswirkungen auf Leistungsfähigekit, Arbeitgeberatraktivität aberauch Fluktuationsminderung werden noch nicht im möglichen und vollenUmfang genutzt - und dies obschon die gesetzlichenKrankenversicherungen spezifische Förderungen für das betrieblicheGesundheitsmanagement in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusernvorsehen.Mehr Infos: #gesundepflege #LIVEundDIGITALÜber die BDO:www.bdo.de, Infos zum Bereich Gesundheitswirtschaft:www.bdo.de/de-de/branchen/gesundheitswirtschaftProf. Dr. Volker Nürnberg, Partner bei der BDO AGProf. Dr. Volker Nürnberg beschäftigt sich seit zwanzig Jahren mitden Themen "Arbeit und Gesundheit" und insbesondere derDigitalisierung sämtlicher Wertschöpfungsprozesse. Er lehrt u.a. ander TU München und auch international, ist in verschiedenenVereinigungen und Aufsichtsräten aktiv. Über 1000 Keynotes,Interviews und Publikationen machen den "BGM Papst" zu einem dergefragtesten Gesundheitsexperten in Deutschland.Über die MOOVE GmbHAls einer der führenden Anbieter im BetrieblichenGesundheitsmanagement setzt die MOOVE GmbH Standards für dieEtablierung individueller Gesundheitslösungen, die Organisationen undderen Mitarbeitern ein gesundes Leben und Arbeiten ermöglichen. MOOVEversteht sich als Wegbegleiter der Kunden und unterstützt Unternehmenmit individuellen Konzepten bei der Erreichung ihrer strategischenGesundheitsziele. Dabei wird auf die intelligente Vernetzung vonerlebbaren Maßnahmen vor Ort mit modernen, digitalen Tools gesetzt -ganz nach dem Unternehmensmotto: LIVE+DIGITAL.Die MOOVE GmbH gehört zur international agierenden vitagroup AGund bewegt mit einem bundesweiten Team von über 70Gesundheitsexperten und mehr als 550 interdisziplinären Spezialistentäglich tausende Mitarbeiter in Unternehmen aller Größen undBranchen. Mit über 17 Jahren Erfahrung im BGM-Markt begleitet die MOOVE GmbH ihre Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zum gesunden Unternehmen - von der Bedarfsanalyse, über die Durchführung von Maßnahmen bis zur Evaluation. Aus dem breiten Portfolio an praxiserprobten Gesundheitsmodulen konzipiert MOOVE genau die BGM-Lösung, die perfekt auf die Unternehmenssituation und die individuellen Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten ist. Mehr Infos unter www.MY-MOOVE.de