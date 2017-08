Wieso Gazproms Quartalszahlen Respekt verdienen

Der russische Energieriese Gazprom (WKN:903276) hat diese Woche Quartalszahlen vorgelegt. Was erst einmal schlimm aussieht, verdient meiner Ansicht nach aber Respekt. Hier bekommst du einen kurzen Überblick.

Ein saftiger Gewinneinbruch

Die meisten Investoren sind wahrscheinlich geschockt von den Gewinnzahlen. Der Nettogewinn ist nämlich um beängstigende 80 % im Vergleich zum Vorjahresquartal eingebrochen und betrug nur noch 48 Mrd. Russische Rubel (RUB). Ein Blick auf die weiteren Kennzahlen verrät aber sofort, dass der Nettogewinn den richtigen Kontext braucht:

Umsatz 1.395 Mrd. RUB +5 %

bereinigtes EBITDA* 349 Mrd. RUB +40 %

Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter 330 Mrd. RUB +15 %

operativer Cashflow 341 Mrd. RUB +33 %

Nettoschulden 2.292 Mrd. RUB +19 %

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

Der Gewinneinbruch steht also durchaus guten operativen Ergebnissen gegenüber. Dort konnten deutlich zweistellige Wachstumsraten erzielt werden. Das heißt der um 5 % gestiegene Umsatz sickert in erster Linie wegen Sondereffekten nicht in den Gewinn. Die anderen Kennzahlen geben schon einen Hinweis, warum das so ist.

Die Investitionsausgaben wuchsen im Quartal kräftig, vermutlich auch weil viel in den Bau von Nord Stream 2 investiert wird. Die Nettoschulden stiegen ebenfalls und hier dürfte ein großer Teil des Gewinneinbruchs herrühren. Der relativ schwache Rubel hat dafür gesorgt, dass man die Auslandsschulden anpassen musste, denn 37 % von Gazproms Schulden sind in Euro denominiert und ganze 42 % in US-Dollar. Das drückt kurzfristig auf den Gewinn, könnte sich aber in den nächsten Quartalen auch wieder umkehren.

Gazprom macht sich fit für die Zukunft