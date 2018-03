Wienerberger schaut nach Osteuropa

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

der österreichische Ziegelproduzent Wienerberger nimmt einige Strukturanpassungen vor. Im Mittelpunkt steht das Geschäft mit Flächenbefestigungen. Hier trennt sich Wienerberger über seine Tochter Semmelrock von den bisherigen österreichischen Aktivitäten. Diese gehen an einen deutschen Anbieter. Im Gegenzug will man mit Semmelrock hauptsächlich das entsprechende Geschäft in Osteuropa ausbauen.

Österreichische Firmen entdecken Osteuropa neu

Mit dem Deal verkauft Wienerberger rund 18 Millionen Euro Umsatz. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.