Wienerberger: Exklusiv-Interview mit CEO Heimo Scheuch – „Wachstum aus eigener Kraft“

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Unser heutiger Interviewpartner ist der CEO von Wienerberger, Heimo Scheuch.

Wienerberger ist mit mehr als 200 Werken in 30 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und gehört mit seinen 200 Jahren Erfahrung zu den führenden Herstellern von Tonbaustoffen in Deutschland. Der Konzern mit Hauptsitz in Wien ist Spezialist für Baustofflösungen vom Dach bis hin zur Fassade.

Herr Scheuch, der Markt wurde von Hilfsprogrammen überflutet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung