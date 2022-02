Wienerberger Aktie: In selten guter Lage!

Wienerberger weist am 18.02.2022, 20:12 Uhr einen Kurs von 31.28 EUR an der Börse Vienna auf. Das Unternehmen wird unter "Baumaterialien" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,22 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 42,63. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wienerberger auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Wienerberger lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wienerberger in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Wienerberger weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,87 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Baumaterialien") von 2,71 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,84 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

