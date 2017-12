Wienerberger AG: Die Ergebnisse haben nicht ganz überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Wienerberger hat im 1. Halbjahr die Kundennähe verstärkt, innovative Produkte auf den Markt gebracht und die Digitalisierung forciert. Zudem wurden Prozesse und Strukturen in den Geschäftsbereichen optimiert. Dennoch haben die Ergebnisse nicht ganz überzeugt. Verantwortlich waren schwache Geschäfte mit Rohren & Pflaster. Zwar lag der Spartenumsatz auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) brach jedoch aufgrund gestiegener Kosten für Rohstoffe und eines enttäuschenden internationalen Projektgeschäfts um 28% ein. Die Sparten Ziegel und Nordamerika sind dagegen gewachsen und haben ihre Profitabilität verbessert.

Schwache Nachfrage nach Kunststoffrohren in Westeuropa

Insgesamt stieg der Umsatz um 4,1% und der Gewinn um mehr als die Hälfte. Das EBITDA verbesserte sich um 6,6% auf 190,1 Mio €. Auch in der zweiten Jahreshälfte dürften dieWohnungsbau-Aktivitäten in den meisten europäischen Ländern und in Nordamerika auf hohem Niveau liegen. Der für das Dachziegelgeschäft so wichtige Markt für Renovierungen wird sich jedoch eher schleppend entwickeln. Alles in allem kann Wienerberger in der Ziegel-Sparte mit einem Umsatz- und EBITDAAnstieg rechnen.

Die Sparte Rohre & Pflaster wird in Osteuropa von der Ausschreibung EU-geförderter Infrastruktur-Projekte profitieren. Andererseits bleibt in Westeuropa die Nachfrage nach Kunststoffrohren schwach. Zudem gibt es im internationalen Projektgeschäft noch keine Anzeichen für eine Trendwende. Das EBITDA wird daher zurückgehen. Insgesamt aber erwartet Wienerberger einen EBITDA-Anstieg um 9% auf 415 Mio €.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.