Wiener Social Media Software-Unternehmen Swat.io erweitert Geschäftsführung

Wien (ots) - Johannes Nagl wechselt in die Geschäftsführung und übernimmt als CEO Product die Verantwortung für Produkt & EntwicklungJohannes Nagl, seit fast 10 Jahren technischer Leiter (CTO) des Wiener Software-Unternehmens, wechselt in die Geschäftsführung und übernimmt als CEO Product die Verantwortung für Produkt & Entwicklung. Gründer Michael Kamleitner führt die wirtschaftliche Leitung als CEO Operations fort.Nach der Umfirmierung und Re-Strukturierung im Jahr 2019 – die Unternehmensgruppe ist bis dahin unter dem Namen "Die Socialisten" aufgetreten – schlägt das Wiener Unternehmen Swat.io (http://swat.io) 2021 ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf.Johannes Nagl, seit fast 10 Jahren technischer Leiter (CTO) und maßgeblich für die Entwicklung der Social Media Management Suite Swat.io (http://swat.io) verantwortlich, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung des Unternehmens. Als CEO Product ist Johannes für die Bereiche Produkt, Entwicklung, Marketing und Kundenservice verantwortlich, während Gründer Michael Kamleitner als CEO Operations den operativen Betrieb sowie den Verkauf weiter führt.Für das Jahr 2021 fühlt sich das Unternehmen mit dieser Doppelspitze gut vorbereitet, so Johannes Nagl:"Die letzten Jahre zeigen, dass der Erfolg von Swat.io (http://swat.io/) kein Zufall ist, sondern das Resultat der engagierten Arbeit vieler professioneller und motivierter Köpfe. Umso mehr freut es mich, dass nun auch ich in der ersten Reihe die Geschicke der Firma gesamtheitlich mitverantworten darf. Als CEO Product ist es nun meine Aufgabe, die konsequente Weiterentwicklung unseres Produkts voranzutreiben und die Stoßrichtung für die nächsten Jahre vorzugeben. Mein Fokus hierbei liegt auf Qualität, Design und Einfachheit unseres Produkts. Die Situation ist heute wie vor 10 Jahren nicht anders: Wir sind hier, um zu zeigen, dass unsere Ideen den Arbeitsalltag für unsere Kunden langfristig positiv beeinflussen und vereinfachen können."Auch Gründer Michael Kamleitner freut sich über die gelungene Weichenstellung:"Nach über 10 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit war es an der Zeit, Johannes in die Geschäftsführung zu holen. Unsere Social Media Management Suite Swat.io (http://swat.io), also das Herzstück unseres Unternehmens, trägt seit vielen Jahren seine Handschrift, und als Produktzentriertes Unternehmen war es daher nur konsequent, diesen Schritt zu gehen. Gemeinsam mit unserem Management-Team, haben Johannes und ich für das Jahr 2021 eine extrem ambitionierte Roadmap geplant. Dank klarer Aufgabenteilung wird es uns gelingen, diese Pläne im Sinne unseres weiteren Wachstums umzusetzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Johannes und unserem 30-köpfigen Team die Swat.io "Social Media Love Story" weiter zu schreiben!".Über Swat.io:2010 gegründet als "Die Socialisten" Social Software Development Gmbh, beschäftigt sich das Unternehmen seit über 10 Jahren in einer Vorreiterrolle mit der Entwicklung von Marketing-Lösungen im Social Media-Bereich.2019 umfirmiert zur Swat.io (http://swat.io) GmbH, zählt das Unternehmen mit dem gleichnamigen Produkt zu den Marktführern für B2B Social Media Management-Lösungen im Enterprise-Segment. Swat.io deckt mit Content-Planung, Community Management, Markenbeobachtung, Kundenservice & Analytics alle im professionellen Social Media Marketing relevanten Bereiche ab.Zu den Kunden von Swat.io zählen u.a. ARD, Burda, DerStandard.at (http://derstandard.at/), DPD, Drei Hutchison, MediaMarkt, ÖBB, ORF, Siemens, Uniqa und ZDF.