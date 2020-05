Das Wiener Riesenrad dreht sich wieder!

Wien (ots) - In einem historischen Moment hat Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Tourismusdirektor Norbert Kettner und Riesenrad-Miteigentümerin Nora Lamac das Wiener Riesenrad wieder in Bewegung gesetzt und damit eine wichtige Botschaft in die Welt geschickt: Wien ist eine der ersten Städte weltweit, in der das Leben wieder erwacht.Das Riesenrad - Sinnbild für Wien und den Tourismus - hat sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs ohne Unterbrechung gedreht und musste aufgrund von Corona Mitte März erstmals seit über 70 Jahren ausgeschaltet werden. Nun war es wieder soweit: Heute Vormittag hat Bürgermeister Michael Ludwig den Einschaltknopf des Riesenrads gedrückt und damit das Wiener Wahrzeichen wieder in Gang gesetzt. "In Wien dreht sich das Rad wieder, Hotels sperren auf und das Leben erwacht langsam. Was Rankings wie jene von Mercer oder Economist seit Jahren zeigen, haben wir nun einmal mehr bewiesen: Wien ist eine funktionierende, sichere und lebenswerte Metropole, die auch herausfordernde Situationen gut meistert", so Bürgermeister Michael Ludwig.Shops, Lokale und Museen sind in Wien bereits seit einigen Tagen bzw. Wochen wieder geöffnet, heute sperren auch die Beherbergungs- und Freizeitbetriebe ihre Pforten wieder auf. Wirtschaftsstadtrat Peter Hankeerläutert: "Die vergangenen Wochen haben uns vor Augen geführt, wie vielseitig die Auswirkungen des Tourismus auf die Stadt und ihre BewohnerInnen sind. In guten Zeiten steht Tourismus für mehr als 116.000 Jobs, eine Wertschöpfung von rund 4 Milliarden Euro und ein vielfältiges kulturelles und gastronomisches Angebot. Nach einer Pandemiebedingten Pause erwacht das Leben in Wien nun wieder und wir setzen alles daran, bald wieder zur alten Stärke zurückzufinden."Tourismusdirektor Norbert Kettner ergänzt: "Das Riesenrad steht zurzeit wie kaum ein anderes Wahrzeichen für den Neustart in der Stadt. Dass es sich wieder bewegt, gibt große Hoffnung! Wir freuen uns sehr darauf, ab sofort wieder Gäste aus Österreich und demnächst auch wieder aus dem benachbarten Ausland in Wien begrüßen zu dürfen und versprechen, dass Wien auch heuer einiges zu bieten hat - trotz Abstand und No- bzw. Low-Touch-Economy."Für Nora Lamac, Geschäftsführerin und Miteigentümerin des Wiener Riesenrads, ist der 29. Mai 2020 ein ganz besonderes Datum: "Das Riesenrad war vor Corona mehr als 70 Jahre lang durchgehend in Betrieb. Für meine Familie und mich war daher das 'Wieder-Einschalten' ein wahnsinnig emotionaler Moment. Dass sich das Rad heute wieder zu drehen begann, macht Hoffnung - nicht nur für mich, sondern für ganz Österreich und alle, die in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit hatten."ServicelinksFotos und Videomaterial in Kürze verfügbar unter:https://b2b.wien.info/de/presse/riesenraddrehtsichwieder10 Fakten zum Riesenrad:https://www.wien.info/de/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/riesenrad-fun-factshttps://www.wienerriesenrad.com/Download und Einbindungsdetails Videos (Beitrag in Deutsch und Englisch, Rohmaterial,?): https://www.apa-ots-video.at/video/e6a21f70635045e5a21f70635035e5daPressekontakt:Walter StraßerPressesprecher WienTourismusTel.: +43/1/211 14-111 mailto:Walter.Strasser@wien.infoAndrea ZeffererStv. Pressesprecherin WienTourismusTel.: +43/1/211 14-116 mailto:Andrea.Zefferer@wien.infoPaul WeisMediensprecher des BürgermeistersTel.: +43/1/4000 81846 mailto:paul.weis@wien.gv.atNikolai MoserMediensprecher StR Peter HankeTel.: +43/1/4000 81218 mailto:nikolai.moser@wien.gv.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77635/4609880OTS: WienTourismusOriginal-Content von: WienTourismus, übermittelt durch news aktuell