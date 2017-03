Wiener Parlament untersucht den Eurofighter-Kauf in Ausschuss

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

WIEN (dpa-AFX) - In Österreich soll ein neuer Untersuchungsausschuss alle Hintergründe des bisher größten Rüstungsdeals des Landes aufdecken.



Das Parlament in Wien hat am Dienstag grünes Licht gegeben. Die Grünen und die rechtspopulistische FPÖ haben den Antrag gemeinsam eingebracht. Eine Zustimmung anderer Parteien war angesichts der Minderheitenrechte nicht nötig. Die ersten Zeugenbefragungen dürften im Mai starten. Die Kampfjets wurden vom Eurofighter-Mutterkonzern Airbus geliefert.

Die damalige Koalition von konservativer ÖVP und FPÖ hatte vor 14 Jahren einen Kaufvertrag über 18 Eurofighter im Wert von knapp zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Der Deal war hoch umstritten, Korruptionsvorwürfe wurden laut. Nach einem Regierungswechsel wurde die Stückzahl auf 15 verringert. Vor knapp zehn Jahren kam in einem ersten Untersuchungs-Ausschuss wenig Neues ans Licht. Viele Akten waren damals aber geschwärzt. Das Verteidigungsministerium sicherte nun volle Kooperation zu.

Österreich ist im Februar wegen des Kaufs vor Gericht gezogen. Wien sei sowohl über den wahren Kaufpreis als auch über die Lieferfähigkeit und Ausstattung der Jets von den Luftfahrtkonzernen Airbus und Eurofighter getäuscht worden. Der Schaden soll bei 1,1 Milliarden Euro liegen. Airbus hat die Vorwürfe bestritten./saw/DP/edh