Wiener Lokalbahnen Cargo sucht LokführerInnen in Deutschland

Wien (ots) - Die Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC), ein Unternehmen der WienerStadtwerke, ist einer der größten österreichischen Anbieter imSchienengüterverkehr und führt europaweit Gütertransporte durch. Mit demFirmenstandort im Hafen Wien hat die WLC dafür den optimalen Ausgangspunkt inder Drehscheibe Mittel- und Osteuropas. Eine weitere Niederlassung gibt es inDeutschland, in Berlin. Zu den wichtigsten deutschen Terminals zählen außerdemBremerhaven, Duisburg, Hamburg, Ludwigshafen oder Schwarzheide. Jährlich werdenüber 3,2 Millionen Tonnen Güter und über 5.700 Güterzüge zwischen Nordsee undSchwarzem Meer quer durch Europa transportiert.Die Wiener Lokalbahnen Cargo bietet Jobs mit Zukunft im Mobilitätsbereich inspannenden und sehr vielfältigen Betätigungsfeldern. Die WLC ist aktuellbesonders in Deutschland auf der Suche nach ausgebildeten LokführerInnen, umGüter sicher und pünktlich durch Deutschland und Europa zu transportieren. Zudieser verantwortungsvollen Aufgabe gehören neben der Führung, Steuerung undVerantwortung von Güterzügen auch die Kommunikation mit der Leitstelle oder dieDurchführung von Rangiertätigkeiten sowie Fahrten in Terminals, Anschluss- undWerksbahnen.Bei allen offenen Stellen sprechen die Wiener Lokalbahnen Cargo auch Frauen an.Mehr Infos zu offenen Jobs sind online abrufbar unter:http://www.wlb-cargo.at/karriereMehr Informationen zum Unternehmen online unter:www.wlb-cargo.atKontakt:WIENER LOKALBAHNEN Gmbh0043 1 90444-53021presse@wlb.atwww.wlb.atOriginal-Content von: Wiener Lokalbahnen, übermittelt durch news aktuell