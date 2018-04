Wiener Büromarkt: Mehr neue Flächen, mehr Vermietungen

20 Prozent des Bestandes gehört deutschen Fonds - MarktberichtOtto ImmobilienWien (ots) - Rekordwerte bei der Zahl neuer Flächen, einesteigende Vermietungsleistung und anhaltendes Interesse vor allemdeutscher Investoren: der Wiener Büromarkt zeigt sich im erstenQuartal 2018 weiterhin stark und spiegelt damit die gutekonjunkturelle Lage Österreichs wider. Zu diesem Ergebnis kommt OttoImmobilien im aktuellen Büro- und Investmentmarktbericht, der amMontag vor Journalisten präsentiert wurde. Vor allem die Zahl neugebauter Flächen wird laut Otto Immobilien heuer stark steigen undmit 267.000 Quadratmetern den höchsten Wert seit 10 Jahren erreichen.Die Vermietungsleistung betrug im ersten Quartal im modernenBürobestand* rund 41.800 m² (im Gesamtmarkt 62.300 m²) und legtedamit im Vergleich zum Vorjahr um immerhin 74 Prozent zu.Die starke Neubauleistung im Jahr 2018 ergibt sich laut OttoImmobilien vorrangig aus Fertigstellungen in den SubmärktenPraterstraße/Lassallestraße und Hauptbahnhof. Von den neuen Flächenwaren insgesamt im ersten Quartal bereits 58 % vorvermietet bzw.eigengenutzt. Bei den Vermietungen wird sich laut Marktbericht derpositive Trend des Vorjahres auch 2018 fortsetzen. Für heuer erwartetman eine Vermietungsleistung von rund 190.000 Quadratmetern anmodernen Büroflächen nach VRF-Standard. "Getragen wird der Marktderzeit von privaten Unternehmen, denn der Anteil der öffentlichenMieter am Flächenumsatz ist mit derzeit 10 Prozent um die Hälftegesunken", so Mag. Alexander Fenzl, Leiter des gewerblichenMaklerteams.Erstmals hat OTTO Immobilien für den Marktbericht den Anteildeutscher Investoren am Büro- und Gewerbemarkt recherchiert. DasErgebnis: bereits mehr als 20% der 5,7 Mio Quadratmeter an modernenBüroflächen in Wien ist im Besitz von deutschen Publikums- undSpezialfonds. "Vor allem in den letzten Jahren haben Deka Immobilien(DC-Tower) oder Union Investment (QBC3) ihre Bestände in Wiendeutlich aufgestockt", so Dkfm. Christoph Lukaschek MBA, MRICS,Abteilungsleiter Investment. * Berücksichtigt werden laut Vienna Research Forum nurmoderne Büroflächen, die ab 1990 gebaut oder generalsaniert wurdenund Qualitätskriterien wie Klimatisierung, Lift oder IT-Standarderfüllen.Eine unterschiedliche Entwicklung zeigten 2017 die Mietpreise inden verschiedenen Submärkten, ein Trend, der sich auch 2018fortsetzt. Die erzielten Spitzenmieten sind in der Wiener Innenstadtmit netto 25,75 Euro pro m² und Monat stabil geblieben, in anderenTeilmärkten haben sie laut Marktbericht vor allem durch großeVermietungen in den Bürotürmen angezogen. Die durchschnittlichenBüromieten sind mit einem Wert von 14,50 Euro pro m² konstantgeblieben. Wien liegt damit laut Knight Frank im internationalenVergleich im unteren Drittel vor Prag, Budapest und Warschau.Die Leerstandsquote, für die ebenfalls wieder die Kriterien desVienna Research Forums herangezogen wurde, lag heuer im erstenQuartal bei 5,2 %. "Bis Jahresende könnte sie nach unseren Erhebungenauf rund 6 % ansteigen", betonte Martin Denner, BSc, Leiter derAbteilung Immobilien Research.Gute Stimmung herrscht auch weiterhin am Wiener Investmentmarkt.Christoph Lukaschek ortet eine anhaltend hohe Liquidität voninstitutionellen Investoren sowie weiterhin höhere Renditeerwartungenim Vergleich zu anderen Anlagealternativen. 2017 gilt mit einemTransaktionsvolumen von EUR 4,3 Mrd. für gewerbliche Immobilien inÖsterreich als absolutes Rekordjahr. Für 2018 erwarten die Expertenein Umsatzvolumen von rund EUR 3 Mrd. aus. Die Renditen sind lautOtto Immobilien aufgrund einer starken Nachfrage sowie hoher Preiseunter Druck. "Die erzielbare Spitzenrendite für Top-Büroobjekte liegtin Wien derzeit bei 3,75 %, was einer Preissteigerung von knapp 6 %seit dem ersten Quartal 2017 entspricht", erläutert Lukaschek.Zwtl.: Coworking-Spaces immer mehr im KommenInteressante Entwicklungen sieht man bei Otto Immobilien auch fürsogenannte Coworking Spaces*. So hat etwa der Betreiber Talentgardenin der Liechtensteinstraße im 9. Wiener Gemeindebezirk eine Flächevon fast 5.000 m² angemietet. Noch in diesem Jahr werden weiteresignifikante Vermietungen sowohl für Coworking Spaces als auch fürOffice-Center, die Büroflächen für kleine Unternehmen anbieten,erwartet. "Obwohl es für die verschiedenen Anbieter derzeit sehrschwierig ist, passende Flächen zu finden, rechnen wir mit bisJahresende mit bis zu 20.000 m² an neuen Coworking Spaces. ", so Mag.Fenzl.