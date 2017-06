Wiener Börse Preis - voestalpine als Seriensieger bei Medienarbeit - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Fachjury unter Vorsitz von APA-Finance zeichnete auch OMV undErste Group mit Journalistenpreis ausWien (ots) - Gestern, Mittwochabend, wurde zum zehnten Mal derWiener Börse Preis vergeben. Neben den ATX-, Small & Mid Cap- sowieCorporate Bond-Preisen wurde im Palais Niederösterreich auch heuerwieder die begehrte Auszeichnung für die beste Medienarbeitverliehen. Eine Fachjury von Finanzjournalisten zeichnete unter demVorsitz von APA-Finance die voestalpine AG zum vierten Mal in Folgemit dem 1. Platz des Journalistenpreises für börsennotierteUnternehmen aus."Die durchwegs professionelle Kommunikation" sowie die Tatsache,dass die voestalpine AG "wirklich immer erreichbar" ist und "offenmit den Medien spricht", fassten die Finanzjournalisten alswichtigste Gründe für die erneut ausgezeichnete Bewertung zusammen.Die OMV AG durfte sich über den zweiten Platz in dieser Kategoriefreuen. Die Fachjury strich hier vor allem den "guten undausführlichen Geschäftsbericht", den "persönlichen Umgang" sowie "dieneuen Ansätze der Interaktion zwischen Unternehmen und Journalisten"hervor. Rang drei ging an die Erste Group Bank AG, die zurherkömmlichen Pressearbeit auch viele zusätzliche Informationen fürJournalisten anbiete, so ein Jury-Mitglied.Der Journalistenpreis, der in diesem Jahr bereits zum vierten Malverliehen wurde, zeichnet sowohl die Qualität als auch dieTransparenz der Medienarbeit aus. Maßgebliche Kriterien sind eineoffene, aktive und ehrliche Kommunikation, das angeboteneInformationsmaterial sowie die gute Erreichbarkeit und rascheReaktionszeit bei Medienanfragen. Zur Wahl standen alle Unternehmenaus dem Prime Market der Wiener Börse, wobei die Aktienperformancekeine Rolle spielte. "Der Journalistenpreis hat sich in denvergangenen Jahren gut etabliert. Für börsennotierte Unternehmenbietet er einen zusätzlichen Anreiz, Kommunikation und Pressearbeitnoch offener und transparenter zu gestalten", zeigte sich derJury-Vorsitzende Wolfgang Nedomansky, Head of APA-Finance, erfreut.Zwtl.: Weitere PreiseMit dem ATX-Preis wurden die Unternehmen voestalpine AG (1.Platz), Lenzing AG (2. Platz) und Schoeller-Bleckmann OilfieldEquipment AG (3. Platz) ausgezeichnet. Die Preisträger der KategorieSmall & Mid Cap waren STRABAG SE (1. Platz), Porr AG (2. Platz) undPalfinger AG (3. Platz). Der Corporate Bond-Preis ging an CAImmobilien Anlagen AG (1. Platz), BUWOG AG (2. Platz) sowie NOVOMATICAG (3. Platz).Ausschlaggebende Kriterien für den ATX- und Small & Mid Cap-Preiswaren: Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie undUnternehmensführung, Corporate Governance und Nachhaltigkeit sowiemarkttechnische Faktoren. Beim Corporate Bond-Preis standenGeschäftsbericht, Informations- und Kommunikationspolitik gegenüberAnalysten sowie das Vorliegen eines Ratings im Fokus.Zwtl.: Über den Wiener Börse PreisDer Wiener Börse Preis 2017 wird von Wiener Börse und ihrenPartnern Aktienforum, APA-Finance, CIRA, OeNB, ÖVFA, VÖIG,Wirtschaftskammer Österreich und Zertifikate Forum Austria vergeben.Die Auswahl in den Kategorien ATX, Small & Mid Cap und Corporate Bonderfolgt durch eine Jury der ÖVFA, in der Kapitalmarkt-Expertenführender Investmenthäuser vertreten sind. Der Preis für die besteMedienarbeit börsennotierter Unternehmen wird von APA-Finance miteinem Team ausgewählter Finanzjournalisten vergeben. Die Fachjurybilden Eva-Maria Benisch (Trend), Robert Gillinger (Börse Express),Boris Groendahl (Bloomberg), Robert Kleedorfer (Kurier), BettinaPfluger (Der Standard), Georg Ransmayr (ORF), Josef Urschitz (DiePresse) und Wolfgang Nedomansky (APA-Finance/Jury-Vorsitz).Zwtl.: Über APA-FinanceAPA-Finance ist der führende Anbieter von professionellenFinanznachrichten in Österreich. Die Finanz-Nachrichtendienste vonAPA-Finance sind bei allen wesentlichen in Österreich präsentenSystemanbietern verfügbar und kommen großflächig auf allen führendenheimischen Finanz-Websites zum Einsatz.Zwtl.: Über die Wiener BörseDie Wiener Börse ist die einzige Wertpapierbörse Österreichs undstellt modernste Infrastruktur, Marktdaten und relevanteInformationen zur Verfügung. Sie gewährleistet damit einereibungslose und effiziente Durchführung der Börsegeschäfte sowie dieVermittlung zwischen allen Marktteilnehmern. Zudem werden auch dieösterreichische Strombörse EXAA und die CEGH Gas Exchange unter derKonzession der Wiener Börse betrieben. Sie kooperiert im Verbund mitihrer Holding-Mutter CEESEG mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropaund wird für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.