Wiener Börse Preis - Flughafen Wien für beste Medienarbeit ausgezeichnet - BILD

voestalpine und Erste Group vervollständigen dasSiegertreppchenWien (ots) - Gestern, Donnerstagabend, wurde der Wiener BörsePreis zum elften Mal vergeben. Neben den ATX-, Small & Mid Cap- sowieCorporate Bond-Preisen wurden bei der Verleihung im PalaisNiederösterreich zum fünften Mal auch börsenotierte Unternehmen fürihre herausragende Medienarbeit mit einem Journalistenpreisausgezeichnet. Eine Fachjury von Finanzjournalisten kürte unter demVorsitz von APA-Finance die Flughafen Wien AG zum Sieger.Das Unternehmen überzeugte die Expertinnen und Experten mit"klarer und transparenter Kommunikation - sei es zum Thema ?drittePiste? oder ?Air Berlin? bzw. ?Niki Lauda?. Die Flughafen-Vorständestellen sich jedem Gespräch und geben klare Antworten". begründetedie Jury ihre Wahl.Auf dem zweiten Platz folgte die voestalpine AG - hier betonte dieFachjury die "transparente" und "hilfreiche" Kommunikation. Derdritte Platz am Siegertreppchen ging an die Erste Group AG. Lobendwurde die Verfügbarkeit von hochrangigen Managern und Vorständensowie die kompetente Kommunikationsarbeit und allgemein guteErreichbarkeit hervorgestrichen.Der Journalistenpreis zeichnet sowohl die Qualität als auch dieTransparenz der Medienarbeit aus. Maßgebliche Kriterien sind eineoffene, aktive und ehrliche Kommunikation, das angeboteneInformationsmaterial sowie die gute Erreichbarkeit und rascheReaktionszeit bei Medienanfragen. Zur Wahl standen alle Unternehmenaus dem Prime Market der Wiener Börse, wobei die Aktienperformancekeine Rolle spielte."Offene und transparente Kommunikation ist heute wichtiger denn je- dies gilt auch für den Kapitalmarkt. Mit dem Journalistenpreiswollen wir jene vor den Vorhang holen, die tagtäglich aktiv zurTransparenz am heimischen Kapitalmarkt beitragen. Offenheit undTransparenz sind maßgebliche Kriterien für das Anlegervertrauen inden Börseplatz Wien", fasste der Jury-Vorsitzende WolfgangNedomansky, Chief Operating Officer APA-Finance, die Intention desJournalistenpreises zusammen.Zwtl.: Weitere PreiseMit dem ATX-Preis wurden die Unternehmen CA Immobilien Anlagen AG(1. Platz), Raiffeisen Bank International AG (2. Platz) und OMV AG(3. Platz) ausgezeichnet. Die Preisträger der Kategorie Small & MidCap sind AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG (1. Platz),AMAG Austria Metall AG (2. Platz) und POLYTEC HOLDING AG (3. Platz).Der Corporate Bond-Preis ging an CA Immobilien Anlagen AG (1. Platz),OMV AG (2. Platz) sowie Immofinanz AG (3. Platz).Ausschlaggebende Kriterien für den ATX- und Small & Mid Cap-Preiswaren Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie undCorporate Governance sowie nachhaltige Orientierung undmarkttechnische Fakten wie Kursperformance und Liquidität. BeimCorporate Bond-Preis standen Geschäftsbericht, Informations- undKommunikationspolitik gegenüber Analysten sowie das Vorliegen einesRatings im Fokus.Zwtl.: Über den Wiener Börse PreisDer Wiener Börse Preis 2018 wird gemeinsam von Aktienforum,APA-Finance, C.I.R.A., OeNB, ÖVFA/CFA, VÖIG, Wiener Börse, WKO undZertifikate Forum Austria verliehen. Die Auswahl in den KategorienATX, Small & Mid Cap und Corporate Bond erfolgt durch eine Jury derÖVFA, in der Kapitalmarkt-Experten führender Investmenthäuservertreten sind.Der Preis für die beste Medienarbeit börsenotierter Unternehmenwird von APA-Finance mit einem Team ausgewählter Finanzjournalistenvergeben. Die Fachjury 2018 bildeten Eva-Maria Benisch (Trend),Robert Gillinger (Börse Express), Boris Groendahl (Bloomberg), RobertKleedorfer (Kurier), Bettina Pfluger (Der Standard), Georg Ransmayr(ORF), Josef Urschitz (Die Presse) und Wolfgang Nedomansky(APA-Finance/Jury-Vorsitz).Zwtl.: Über APA-FinanceAPA-Finance ist der führende Anbieter von professionellenFinanznachrichten in Österreich. Die Finanz-Nachrichtendienste vonAPA-Finance sind bei allen wesentlichen in Österreich präsentenSystemanbietern verfügbar und kommen großflächig auf allen führendenheimischen Finanz-Websites zum Einsatz.Zwtl.: Über die Wiener BörseDie Wiener Börse ist die einzige Wertpapierbörse Österreichs undstellt modernste Infrastruktur, Marktdaten und relevanteInformationen zur Verfügung. Sie bietet österreichischenbörsenotierten Unternehmen maximale Sichtbarkeit, die größteLiquidität und die höchste Transparenz. Anlegern gewährleistet sieeine reibungslose und effiziente Durchführung der Börsengeschäfte.Die Wiener Börse betreibt den zentralen Marktdatenfeed für Zentral-und Osteuropa (CEE) und hat sich in der Berechnung von Indizes aufdie Region etabliert. Sie kooperiert im Verbund mit ihrerHolding-Mutter CEESEG mit über zehn Börsen in CEE und wird für dieseseinzigartige Know-how weltweit geschätzt.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11151/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA-Finance, übermittelt durch news aktuell