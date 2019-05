Wiener Börse Preis - Flughafen Wien erneut für beste Medienarbeit ausgezeichnet

Wien (ots) - Fachjury unter Vorsitz von APA-Finance zeichnete auch voestalpineund Erste Group wieder mit Preisen ausGestern, Donnerstagabend, wurde der Wiener Börse Preis zum zwölften Malvergeben. Neben den ATX-, Mid Cap-, Corporate Bond- sowieNachhaltigkeits-Preisen wurden bei der Verleihung im Palais Niederösterreichbörsenotierte Unternehmen schon zum sechsten Mal auch für ihre herausragendeMedienarbeit mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet. Eine Fachjury vonFinanzjournalisten unter dem Vorsitz von APA-Finance verlieh wie schon imVorjahr den begehrten ersten Preis an die Flughafen Wien AG.Die Jury-Mitglieder würdigten damit erneut die klare und transparenteKommunikation des Unternehmens auch zu "schwierigen" Themen wie dritte Piste,Verspätungen oder Billigflieger. Die Pressesprecher und Vorstände seien beiMedienanfragen engagiert, schnell, kompetent, stellen sich jedem Gespräch und"reden nicht um den heißen Brei herum", begründete die Jury ihre Wahl.Auch auf Platz zwei und drei hat sich die Jury wieder klar für dieVorjahrespreisträger entschieden. Der zweite Platz ging an die voestalpine AG -hier lobten die Fachjury-Mitglieder die proaktive Kommunikation auch bei heiklenFragen sowie die gute Erreichbarkeit und starke Kompetenz der Mediensprecher inder Branche und allen Unternehmensbereichen. Auf dem dritten Platz folgte wie imVorjahr die Erste Group Bank AG. Hier unterstrich die Jury unter anderem dieFülle und Themenbreite des Informationsangebots, sei es beim Web-Auftritt oderbei den Pressekonferenzen.Der Journalistenpreis zeichnet sowohl die Qualität als auch die Transparenz derMedienarbeit aus. Maßgebliche Kriterien sind eine offene, aktive und ehrlicheKommunikation, das angebotene Informationsmaterial und die Qualität derPresseunterlagen sowie die gute Erreichbarkeit und rasche Reaktionszeit beiMedienanfragen. Zur Wahl standen alle Unternehmen aus dem prime market derWiener Börse, wobei die Aktienperformance keine Rolle spielte."Der von führenden Finanz-Journalisten in Österreich verliehene Preis rücktpositive Beispiele für gute Medienarbeit ins Rampenlicht. Damit sollen jeneUnternehmen ausgezeichnet werden, die aktiv zur Transparenz am heimischenKapitalmarkt beitragen und damit auch das Anlegervertrauen in den BörsenplatzWien stärken", erklärt der Jury-Vorsitzende Wolfgang Nedomansky, Chief OperatingOfficer APA-Finance, die Intention des Journalistenpreises.Weitere PreiseIn der Kategorie ATX-Preis wurde zum zweiten Mal in Folge die CA ImmobilienAnlagen AG mit dem ersten Platz ausgezeichnet, gefolgt von der Wienerberger AG(2. Platz) und der S Immo AG (3. Platz). Die Preisträger der Kategorie Mid Capsind Flughafen Wien AG (1. Platz), Mayr-Melnhof Karton AG (2. Platz) und EVN AG(3. Platz). Der Corporate Bond-Preis ging an OMV AG (1. Platz), Wienerberger AG(2. Platz) und CA Immobilien Anlagen AG (3. Platz). DerVÖNIX-Nachhaltigkeitspreis ging an die Lenzing AG.Ausschlaggebende Kriterien für den ATX- und Mid Cap-Preis waren unter anderemdie Finanzberichterstattung, Investor Relations, Ergebnisentwicklung sowiemarkttechnische Fakten wie Kursperformance und Aktien-Liquidität. Beim CorporateBond-Preis standen Geschäftsbericht, Informations- und Kommunikationspolitikgegenüber Analysten sowie das Rating im Fokus. Der Nachhaltigkeitspreis wurdeauf Basis der Kriterien des VÖNIX (VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex)vergeben.Über den Wiener Börse PreisDer Wiener Börse Preis 2019 wird gemeinsam von Aktienforum, APA-Finance,C.I.R.A., OeKB, OeNB, ÖVFA/CFA, VÖIG, VÖNIX, der Wiener Börse, WKO undZertifikate Forum Austria verliehen. 