"Wiener Blut": Drehstart für ZDF/ORF-Thriller (FOTO)

Mainz (ots) -In Wien entsteht seit Anfang November 2018 ein ZDF/ORF-Thrillermit dem Arbeitstitel "Wiener Blut". Für den Fernsehfilm stehen MelikaForoutan, Noelia Chirazi, Harald Windisch, Martin Niedermair,Charlotte Schwab, Harald Schrott und andere vor der Kamera.Inszeniert wird der Thriller von Regisseurin Barbara Eder, dasDrehbuch stammt von Martin Ambrosch.Die Staatsanwältin Fida Emam (Melika Foroutan) lebt mit ihrerMutter (Charlotte Schwab) und Tochter Aline (Noelia Chirazi) untereinem Dach. Eines Abends wird sie von Polizist Markus Glösl (HaraldWindisch) zu einem vermeintlichen Suizid gerufen: Unter einerDonaubrücke hängt ein Toter. Weil Glösl Zweifel an der Todesursachehegt, leitet Fida ein Ermittlungsverfahren ein. Das Opfer ermitteltefür die Finanzmarktaufsichtsbehörde gegen eine Wiener Privatbank.Bankchef Stefan Beer (Harald Schrott) hatte über eineBriefkastenfirma ein Zinshaus von einem radikalislamischen Vereinerworben - zu einem grotesk hohen Preis. Ausgerechnet für diesenVerein hegt Fidas Tochter Aline mehr als Sympathien: ihre großeLiebe, ein Mitschüler, geht beim dortigen Imam ein und aus. Als Fidaden Machenschaften des Vereins immer näher kommt, bringt sie sich undihre Familie in große Gefahr."Wiener Blut" ist eine ZDF/ORF-Koproduktion und wird von SATELFilm GmbH hergestellt (Produzenten: Heinrich Ambrosch, Bettina Kuhn).Daniel Blum hat die Redaktion im ZDF. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 29. November 2018, ein Sendetermin steht nochnicht fest.