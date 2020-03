Das Wiener Biotech Unternehmen Panoptes Pharma Gmbh ist in Besitz eines vielversprechenden Wirkstoffs gegen COVID-19.

wien (ots) - Im Gegensatz zu den meisten bisher im Test befindlichen Wirkstoffen hat PP-OO1 nicht nur antivirale Eigenschaften, es wirkt auch entzündungshemmend.PP-001 hemmt ein zelluläres Enzym namens DHODH. Dadurch kommt es zu zweierlei Wirkungen: Erstens wird die Vermehrung von Viren in menschlichen Zellen reduziert. Die befallene Zelle kann nicht mehr genug der RNA-Bausteine herstellen, die für eine rasche Virusreplikation nötig sind. Zweitens reduziert es die Ausschüttung von Botenstoffen (Zytokinen), die bei schweren COVID-19-Fällen zu einer überschießenden Immunantwort führen. Diese zu heftige Immunantwort führt zu den tödlichen Lungenentzündungen und multiplem Organversagen. Vereinfacht gesagt soll PP-001 die Virusvermehrung hemmen und gleichzeitig die Entstehung der Lungenentzündung verhindern.Das Besondere an PP-001 ist, dass der duale Mechanismus auch dann funktioniert, wenn das Virus mutiert.Panoptes Pharma Gmbh hat den Wirkstoff PP-001 gegen schwere, entzündliche Augenerkrankungen erforscht und schon in klinischen Phase 2 Studien getestet. Bisher wurde der Wirkstoff über die Augen (Spritze und Tropfen) verabreicht und ist gut verträglich.Panoptes Pharma Gmbh konnte nachweisen, dass durch die Behandlung mit PP-001 eine übermäßige Ausschüttung von bestimmten Zytokinen gehemmt wird. Dies stimmt optimistisch.Denn neueste Covid-19 Untersuchungen zeigen, dass durch das Virus ausgelöste überschießende Immunsystem für die gefährlichen Schäden an der Lunge und anderen Organen verantwortlich ist.Das erfolgsversprechende Wirkprinzip der DHODH-Hemmung auf den Coronavirus SARS-CoV-2 wurde am 12. März 2020 von einer Forschergruppe in Wuhan, China publiziert ( Xiong et al (http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.983056v1) .2020)."Wir sind überzeugt, dass der duale Wirkmechanismus von PP-001 besonders gut zur Behandlung von COVID-19 geeignet ist. PP-001 wurde erfolgreich gegen eine Vielzahl anderer bösartiger Viren getestet. Zu ihnen gehört z.B. das Ebola-Virus, das Marburg-Virus, Hepatitis-C, und auch HIV", erklärt CEO Franz Obermayr.Mit klinischen Untersuchungen zur Wirksamkeit gegen COVID-19 könnte in Kürze begonnen werden. Der Wirkstoff ist vorhanden.Pressekontakt:Dr. Franz Obermayr, CEOPanoptes Pharma Ges.m.b.H.Phone: +43 664 855 7369Mailto: mailto:Franz.Obermayr@panoptes-pharma.comhttp://www.panoptes-pharma.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143023/4556634OTS: Panoptes PharmaOriginal-Content von: Panoptes Pharma, übermittelt durch news aktuell