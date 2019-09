Wien will Zonen für abgestellte E-Tretroller festlegen

WIEN (dpa-AFX) - Kampf dem chaotisch abgestellten "G'raffelwerk": Die Stadt Wien will nach Angaben ihres Bürgermeisters das Abstellen von E-Scootern künftig nur noch in bestimmten Gebieten erlauben.



"Ich glaube, es wird notwendig sein, bestimmte Zonen festzulegen, wo man das abstellen kann", sagte Michael Ludwig (SPÖ) der österreichischen Nachrichtenagentur APA. "Ich halt das für unzumutbar, dass die überall in der Gegend herumstehen und natürlich ein Sicherheitsproblem darstellen", so Ludwig. Er sei bereits mit den Abteilungen und Ressorts auf der Suche nach einer Lösung, auch die Verleiher/Vermieter der Elektro-Tretroller würden dabei eingebunden.

"Sie können ihr sonstiges G'raffelwerk ja auch nicht auf der Straße abstellen", gab Ludwig zu bedenken. Es gebe ja auch für Motorräder, Autos oder Fahrräder klar ausgewiesene Parkbereiche.

Bereits jetzt ist das Abstellen von E-Scootern auf Gehwegen in Wien nur erlaubt, wenn diese breiter als 2,5 Meter sind. Das Fahren ist auf den Gehwegen grundsätzlich verboten. E-Tretroller zum Mieten sind in Wien schon seit Herbst 2018 verfügbar, in Deutschland wurden sie erst im Juni zugelassen und sorgen seitdem in vielen Städten für Debatten./nif/DP/fba