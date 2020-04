Wien will 200 Millionen Euro in Fernbus-Terminal investieren

WIEN (dpa-AFX) - Die Pläne für ein 200 Millionen Euro teures Areal für Ankünfte und Abfahrten von Fernbussen in Wien werden immer konkreter.



Nach einer Machbarkeitsstudie für den Fernbus-Terminal werde ein Architekturwettbewerb folgen, teilten Vertreter der Stadt am Freitag mit. Der Bus-Terminal soll 30 bis 34 Haltestellen haben und 2024 oder 2025 in Betrieb gehen. Dazu komme ein Hotel- und Büroturm.

Vor Ausbruch der Corona-Krise spielten Fernbusse eine wichtige Rolle im Tourismusgeschäft der Stadt. 2019 reisten den Angaben zufolge fünf Millionen Besucher mit dem Bus an. "Das sind 200 000 Ankünfte und Abfahrten", sagte Bürgermeister Michael Ludwig. Die Stadt geht angesichts der Corona-Pandemie davon aus, dass die Zahl der Gäste 2020 um mindestens 40 Prozent zurückgeht./mrd/DP/mis