Wien aus der Adlerperspektive - BILD

Wien (ots) - Der WienTourismus ließ Adler steigen, dieBewegtbilder der Stadt von oben einfingen: Ab sofort kann dasReisepublikum Wien mittels VR-Brille in 360-Grad-Perspektive ausSicht der Greifvögel erleben. Im ersten Halbjahr 2018 erreichte Wienmit 7.223.000 Gästenächtigungen einen neuen Rekord (+4,1%).Fritzi, Bruno, Darshan und Victor starteten im Auftrag desWienTourismus mit einer 360-Grad- bzw. einer 16:9-Kamera am Rückenvom Donauturm sowie aus einem Heißluftballon, der sich im Garten desPalais Schwarzenberg in die Lüfte erhob. Die Adler kreisten über derStadt und sammelten Bilder aus der Vogelperspektive in 4K-Auflösung -als Produktionsfirma beflügelte das Red Bull Media House die Aktiondes WienTourismus. "Eine Weltpremiere: Noch nie zuvor kamen Adlerüber einer Millionenmetropole mit einer 360-Grad-Kamera zum Einsatz",so Tourismusdirektor Norbert Kettner. Selbstverständlich wurden zuvorsämtliche veterinärmedizinische Freigaben eingeholt, keiner der Adlerkam bei den Dreharbeiten mit den gewichtsoptimierten Kameras zuSchaden.Von Jänner bis Juni 2018 erreichte Wien mit 7.223.000Gästenächtigungen einen neuen Rekord (+4,1%). Zu Wiens 10aufkommensstärksten Herkunftsmärkten zählen Österreich, Deutschland,USA, Großbritannien, Italien, Russland, die Schweiz, Frankreich,China und Spanien.Alle Videos: [http://youtube.com/vienna](http://youtube.com/vienna)Direkter Link (360-Grad-Video): [https://youtu.be/6nofDKUSRAU](https://youtu.be/6nofDKUSRAU)Video Making-of (Format 16:9):[https://www.youtube.com/watch?v=TDdtXMsinC0&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=TDdtXMsinC0&feature=youtu.be)Hochauflösendes Video: [https://www.ots.at/redirect/dropbox43](https://www.ots.at/redirect/dropbox43)Copyright: Eine Produktion von Red Bull Media House im Auftrag desWienTourismus.Honorarfreie Verwendung des Bildmaterials und der Videos im Rahmender redaktionellen Berichterstattung unter Nennung der jeweiligenCopyright-Hinweise.Rückfragehinweis:Vienna Tourist BoardIsabella RauterTel. +43 /1/211 14-301E-Mail: media.rel@vienna.infohttp://www.vienna.infohttp://b2b.vienna.infoOriginal-Content von: WienTourismus, übermittelt durch news aktuell