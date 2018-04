Wieland soll 'Wirtschaftsweiser' bleiben

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Frankfurter Ökonom Volker Wieland soll für weitere fünf Jahre "Wirtschaftsweiser" bleiben und damit Mitglied im Top-Beratergremium der Bundesregierung.



Das Bundeskabinett segnete am Mittwoch die Personalie ab, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der 52-jährige Professor für Monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt ist seit März 2013 Mitglied des Gremiums. Die "Wirtschaftsweisen" werden für jeweils fünf Jahren vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung berufen./mar/DP/das