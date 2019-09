Baden-Baden (ots) -Zu Gast in einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See mit GabyHauptmann" sind in dieser Woche u. a. Moderator Wieland Backes,Schauspielerin Christine Urspruch, Pfarrer Marius Fletschinger sowiedie Tortenbäckerin Siegrun Stütz. Die Moderatorin spricht mit ihrenGästen über das, was den Südwesten Deutschlands in dieser Wochebewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungenund besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neueFolge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 28. September,21:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweilsfreitags, am Vortag.Wieland BackesEr hat als Moderator Maßstäbe gesetzt und mit dem "SWR Nachtcafé"mehr als 27 Jahre lang Millionen Zuschauerinnen und Zuschauerbegeistert. Auch heute begeistert der Gentleman des Talks dasPublikum mit seiner zweiten langjährigen Sendung "Ich trage einengroßen Namen" jeden Sonntag im SWR Fernsehen. In "Talk am See mitGaby Hauptmann" wird Wieland Backes bedeutende Neuigkeiten verkünden.Christine UrspruchDie Schauspielerin brilliert regelmäßig als Gerichtsmedizinerin imMünsteraner "Tatort". Mit der in Stuttgart spielenden Vorabend-Serie"Dr. Klein" hat sie kürzlich den deutschen Schauspielpreis in derKategorie "Fairness" gewonnen. In ihre Freude über diese Auszeichnungmischt sich jedoch auch etwas Wehmut.Marius FletschingerPriestermangel, Zölibat, verkrustete Sexualmoral - bei derkatholischen Bischofskonferenz stehen in dieser Woche wieder einigebrisante Themen an. Vor allem der Priestermangel bereitet demKarlsruher Hochschulpfarrer Marius Fletschinger Sorgen. Er wurdetrotz Zölibat Pfarrer und fordert nun echte Reformen bis hin zurÖffnung des Priesteramtes auch für Frauen.Siegrun StützDrei Jahrzehnte verdiente die studierte Chorleiterin Siegrun Stützihr Geld mit der Musik. Mit knapp 60 Jahren tauschte sie denTaktstock gegen einen Rührbesen und drückte noch einmal dieSchulbank, um sich anschließend als Tortenbäckerin selbständig zumachen. Den beruflichen Neustart im Pensionsalter hat sie bis heutenicht bereut.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 28. September 2019,21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter:http://swr.li/talk-am-see-wieland-backesFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell