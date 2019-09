Konstanz (ots) -Langjähriger SWR Moderator Wieland Backes spricht in "Talk am Seemit Gaby Hauptmann" über seinen bevorstehenden TV-Abschied / 28.9.,21:50 Uhr, SWR Fernsehen"Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich am 22. Dezemberaufhöre, ein Bildschirmhecht zu sein": mit Augenzwinkern kündigtModerator und SWR Fernsehlegende Wieland Backes in "Talk am See mitGaby Hauptmann" seinen TV-Abschied an. An diesem Tag wird er dieletzte Folge der wöchentlichen SWR Ratesendung "Ich trage einengroßen Namen" moderieren. Doch ein Ende bringt auch nachdenklicheMomente mit sich - diese teilt er am 28. September, 21:50 Uhr im SWRFernsehen, mit Gaby Hauptmann und dem Publikum."Ich möchte ein schönes Alter haben" Wieland Backes blickt aufeine 46 Jahre lange Fernsehkarriere zurück, im Dezember diesen Jahreswird er seine letzte Sendung moderieren: "Damit widerlege ich, dassdas Fernsehen eine Droge ist. Ich möchte nicht als jemand gehen, derkeine Leistung mehr bringen kann, weil er zum Beispiel etwas zu altist. Ich möchte auch nicht aus dem Studio herausgetragen werden. Alsomuss ich aufhören, wenn es am schönsten ist. [...] Es ist eine Kunstaufhören zu können." Backes betont, wie wichtig es sei, dieseEntscheidung selbst zu treffen: "Wenn man das nicht schafft, nimmtman die Traurigkeit, die dann am Ende wartet, bis ins Grab mit. Dasmöchte ich nicht. Ich möchte ein schönes Alter haben.""Man darf das Publikum nicht für dumm und desinteressiert halten."Die SWR Ratesendung, die er bis heute 20 Jahre lang begleitete, liegtihm dabei sehr am Herzen: " 'Ich trage einen großen Namen' ist eineanspruchsvollere Sendung als das durchschnittliche Ratespiel. Es gehtdort um Philosophen, Schauspieler, Denker. Man darf das Publikumnicht für dumm und desinteressiert halten. Da sitzt ein Nachfahreeiner großen Persönlichkeit, das weckt Neugier." Spannend ist auchdie Beziehung, die die Gäste zu ihren berühmten Vorfahren haben. Siegehen sehr unterschiedlich mit ihrem Erbe um: "Man hat Nachfahren,die kommen nicht aus dem Schatten [ihrer Vorfahren] raus. Anderevermarkten ihre Herkunft. Die Dritten - die mag ich am liebsten -verstehen es, ein eigenes Leben zu kreieren." Zur Zukunft der Sendungsagt er: "Es wird weitergehen. Es wird weiblich weitergehen. Mehrverrate ich noch nicht."Wieland Backes - Meister der ModerationSeit 1973 ist Wieland Backes dem Sender verbunden, zahlreichePreise zeichnen seine journalistische Arbeit aus. In mehr als 700Ausgaben des Talkformats "Nachtcafé" begrüßte er zwischen 1987 und2014 rund 5.000 Gäste. Als der Gründungsdirektor des "Instituts fürModeration" (imo) an der Stuttgarter Hochschule für Medien setzte ersich bis 2018 aktiv und ehrenamtlich für die Ausbildung vonNachwuchsmoderatoren ein. Seit 1999 moderiert Wieland Backes die SWRRatesendung "Ich trage einen großen Namen", in der Nachfahren einerberühmten Persönlichkeit zu Gast sind. Der "große Name" wird voneinem dreiköpfigen Team erraten. Im Anschluss regt Wieland Backes dieNachfahren mit sensiblen Fragen dazu an, etwas aus ihrem Leben unddie Beziehung zur berühmten Persönlichkeit zu erzählen. Am 22.Dezember 2019 wird er 460 Folgen dieser Show moderiert haben - undden Staffelstab an eine Nachfolgerin übergeben, die in den folgendenWochen bekanntgegeben wird."Talk am See mit Gaby Hauptmann" Autorin und Journalistin GabyHauptmann begrüßt seit Mai 2019 wöchentlich jeweils fünf Gäste zueinem unterhaltsamen Talk. Hier wird das besprochen, was denSüdwesten in der Woche bewegt hat - von gesellschaftlich relevantenThemen bis hin Neuigkeiten vom Boulevard. Im Mittelpunkt stehen dabeidie Menschen hinter den Geschichten. Ob Prominenz oder Menschen, diebisher noch nicht im Scheinwerferlicht standen: Sie alle haben etwasBesonderes erlebt oder geleistet und sprechen mit Gaby Hauptmann überihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen. Drehort ist dieehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz; die Aufnahmen findenjeweils am Freitagabend, am Vortag der Sendung, statt.Sendung:"Talk am See mit Gaby Hauptmann", am 28. September, 21:50 Uhr, SWRFernsehen. "Ich trage einen großen Namen", sonntags, 18:15 Uhr, SWRFernsehen.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell