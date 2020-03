Unterföhring (ots) - Jetzt wird die Bude voll! Nicht zwei, sondern gleich vierneue Bewohner ziehen bei "Big Brother" ein. Jade (24) und Serkan (26) kennensich bereits - und zwar sehr gut! In einer Dating-Show gab es zwischen denbeiden sogar einen Kuss. Nun kommt es live bei "Big Brother - Die Entscheidung"zum Wiedersehen - heute um 20:15 Uhr in SAT.1. Bis zu ihrer Begegnung im Hauswissen sie nicht, dass sie gemeinsam einziehen. Wie werden Jade, Serkan und dieanderen Bewohner reagieren?Jade, Influencerin aus Köln: "Ich habe mit sechs Jahren die Staffel mit Jürgenund Zlatko geguckt und sie damals auf dem Fußballplatz in Weiden kennen gelernt.Da habe ich zu meinen Eltern gesagt: Ich möchte unbedingt zu 'Big Brother'.[...] Ich sehe mich auch nicht als Promi. Um ein Promi zu sein, musst du wasgeleistet haben."Serkan, Student aus Regensburg: "Die Bewohner werden mich vielleicht erst malgar nicht kennen, denn so bekannt bin ich ja nun nicht. Aber sollten sieerfahren, dass ich schon mal im Fernsehen war, werden sie mich wahrscheinlichetwas anders sehen und behandeln. Dazu kommt noch Druck von außen: Denn dieZuschauer und meine Follower wollen natürlich, dass ich abliefere!""Big Brother - Die Entscheidung" mit Jochen Schropp am Montag, 9.März 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynIm Anschluss empfangen Melissa Khalaj und Jochen Bendel Philippsbesten Freund Luca, sowie die Cheerleader seines Football-Teams zumTalk in "Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx. Außerdem zuGast: Philosoph und Theologe Paulus Terwitte."Big Brother":- Montags, 20:15 Uhr live und ab 11. Februar Mo-Fr, 19:00 Uhr inSAT.1 und auf Joyn- Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #BigBrother2020Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehenIhnen kostenfrei alle Highlight-Videos zu #BigBrother2020 und zuvielen weiteren Shows zum Einbinden bereit:https://www.glomex.com/de/Weitere Presse-Infos finden Sie außerdem unterhttp://presse.sat1.de/bigbrotherPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRSimon WalterTel. +49 [89] 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4541578OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell